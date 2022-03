Már rövidebb távra is megéri állampapírba fektetni a pénzt

Újabb lakossági állampapírok kamatai emelkedtek Varga Mihály bejelentése szerint: ezúttal az egyéves magyar állampapír és a Kincstári Takarékjegy kamata 3-ról 4,25 százalékra nő, míg a kétéves futamidejű Kincstári Takarékjegy 3,5 helyett 4,5 százalék kamatot fizet majd. Ezzel már

a rövidebb távon befektetők is vonzó hozamhoz juthatnak az állampapírokba való befektetéssel.

A múlt évtized közepén, amikor soha nem látott mélységbe csökkentek a jegybanki kamatok, az állampapírok kamatai is követték a mérséklődő trendet, jóllehet a lakossági állampapírok kamatai mindig magasabbak voltak egy kicsit, hogy vonzó alternatívát kínáljanak más befektetésekkel szemben. Nagy áttörést a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) elindítása jelentett, hisz az addig elérhető két-három százalékos fix hozamok után így ötéves futamidő mellett csaknem ötszázalékos hozamot lehetett elérni úgy, hogy a jegybanki meghatározó kamatszint még jóval egy százalék alatt volt.

A viszonylag magas kamatozású állampapír célja az volt, hogy erősen növekedjen a hazai lakossági állampapír-állomány, ezáltal az államadósság finanszírozása is nagyobb mértékben történjen hazai befektetők által, a kifizetett viszonylag magas kamat pedig így a hazai magánbefektetőkhöz vándoroljon. A lakossági állampapír-állomány meredeken növekedett:

ma már a teljes államadósság 25 százalékát hazai magánbefektetők finanszírozzák.

Az infláció tavalyi gyors növekedése után vonzóbbá váltak az inflációkövető állampapírok kamatai, így ezek iránt mutatkozott jelentős kereslet, majd a jegybanki kamatemelkedés megindulása és felgyorsulása után több lépésben is növelték a különféle állampapírok kamatát. Míg korábban rövidebb lejáratra csak szerény hozamot lehetett elérni (ennek az is célja volt, hogy hosszabb távra fektessen be a lakosság), most már az egy- és kétéves lejáratú kockázatmentes befektetések is vonzóvá váltak a jelenlegi lépéssel, hisz most már négy százalék feletti a kamat ezekre az időtávokra, vagyis nem sokkal kevesebb, mint a MÁP Plusz által elérhető ötéves hozam.

Ezáltal azoknak is érdemes most állampapírt vásárolniuk, akiket a hosszabb távú befektetéstől elriasztottak az inflációs folyamatok, esetleg egy-két év múlva, a magas infláció várható visszahúzódása után hoznának újra befektetési döntést.

Ezáltal a lakossági állampapír-állomány is magas maradhat, sőt tovább növekedhet, biztosítva az államadósság minél nagyobb arányának hazai forrásból történő finanszírozását

a járvány miatt átmenetileg megnövekedett adósságszint és a magasabb kamatok okozta kihívás idején is. A költségvetésben a mostani időszakban kényszerűen kifizetett kamatok így nagy hányadban a hazai magánbefektetők jövedelmét, illetve vagyonát gyarapítják.

A további kamatváltozások vélhetően az inflációs folyamatok, illetve ezzel összefüggésben a jegybanki kamatok alakulásától függenek. A piaci turbulenciák megszűnését és az infláció csökkenő trendbe kerülését követően a kamatok akár újra csökkenhetnek is majd.

Borítókép: Nyomdai úton előállított állampapírok (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)