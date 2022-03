Megrohamozhatják a virágboltokat

Közeledik a virágárusok egyik legforgalmasabb tavaszi időszaka, a nőnapra az import virágok mellett már számos hazai termesztésű növénnyel is készül az ágazat – derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Virágkötők, Virágkereskedő Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesületének körképéből.

A virágpiac szempontjából a Valentin-nap volt az év első kiugró eseménye, a március 8-i nőnapra pedig már nagy erőkkel készülnek az árusok, hiszen ilyenkor a virágboltok forgalma a többszörösére emelkedik.

A nőnapi virágcsokrokban az utóbbi években újra divatba jött a liliom, a nárcisz és a jácint, ugyanakkor az export vörös rózsa mellett egyre több fogy a piros, pink és bordó színű rózsából. Ilyenkor a kék, fekete rózsa, az extrémebb színek nem jellemzőek, ahogy a cserepes növények ajándékozása, illetve a szegfű sem. Az időjárás miatt hazai termesztésben kevesebb virág érhető el, de azért akad bőven a kínálatban. Az import növények – főleg a klasszikus vörös rózsa – többnyire a holland virágtőzsdén keresztül kerülnek hozzánk, de akad olyan importőr is, aki közvetlenül dél-amerikai, vagy akár dél-afrikai farmoktól szerzi be a virágokat. Ilyenkor a külföldi növények aránya a kínálatban elérheti a 60 százalékot is. A vágott virágok helyett sokan választják a tavaszi hagymásokat. Ezek előnye, hogy javarészt hazai termesztésűek, frissen, életerősen kerülnek a virágüzletekbe, nem mellékesen alacsonyabb áron. Sokan választanak a virág mellé különféle kiegészítőket is. A virágkötők kreativitásának semmi sem szab határt, egyre divatosabbak és kelendőbbek a virágdobozok, vagyok azok az akár tavaszi virágból készült virágcsokrok, illetve virágdíszek, amelyek valamilyen kiegészítőt tartalmaznak.

Az idén talán még a korábbi éveknél is nagyobb várakozás övezi ezt a napot, hiszen a virágárusok nehéz éveken vannak túl, a koronavírus miatti események elmaradása – ballagások, esküvők, rendezvények – csökkenő keresletet eredményezett a hazai piacon is.

A virágkereskedők egyesülete bízik abban, hogy a tavalyi, hosszú lezárásokkal járó évnél nagyobb forgalmat érnek el idén, amelynek jelei már láthatók. Természetesen – mint mindig – az eredmények országszerte változók, de a tagság többsége pozitívan látja a jövőt. – A vásárlók már hozzászoktak a pandémia viszontagságaihoz, ahogyan a kereskedők is alkalmazkodtak a szükségszerűen változó szabályokhoz. Amennyiben valóban visszatér az élet a régi kerékvágásba, vagyis az esküvők, rendezvények, összejövetelek korlátozások nélkül megtarthatók lesznek, az meghozhatja a várt fellendülést a virágkereskedelemben is – hívta fel a figyelmet az agrárkamara.

Megmentették a szezont. A múlt évben majdnem elmaradt a nőnap, már ami a virágboltok forgalmát illeti. A kormány a koronavírus-járvány újabb hulláma miatt lezárásokról döntött, amelyek épp március 8-án, azaz nőnapon léptek életbe. Minden más, nem élelmiszert árusító kiskereskedelmi egységnek, így például a virágboltoknak is be kellett zárniuk. A hazai árusoknak és dísznövénykertészeknek komoly érvágást jelentett volna, ha az év egyik legforgalmasabb napján nem nyithatnak ki, ezért a kormány végül úgy döntött, hogy nőnapkor a virágboltok még nyitva maradhatnak, de utána zárniuk kell.

