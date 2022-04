A Tesla ellenáll a drágulásnak

Elon Musk Tesla-vezér szokása szerint Twitter-bejegyzésben tudatta a világgal, hogy indokolatlanul magasnak találja a lítium drágulását, ezért a Tesla belefog a kitermelésbe és feldolgozásba. A lítium ára az elmúlt tíz évben folyamatosan emelkedett, azonban az utolsó egy évben következett be az igazi árrobbanás. Ennek köszönhetően 2012-ben 4450 dollár volt a tonnánkénti ár, 2015-re elérte az ötezer dollárt, 2018-ra már csaknem 15 ezer dollárig szaladt fel, azonban onnan a járvány első szakaszának idejére visszatért 6800 dollárra.

Tavaly 17 ezer dolláros árral új csúcsra ért, és most jön a meglepetés: idén már 78 ezer dollár az ár.

Ez valóban szokatlan áralakulás, miközben Musk hangsúlyozza, hogy van bőven kibányászható lítium, csak a kitermelés és a finomítás nem elég gördülékeny, így nagyobb kereslet idején könnyen felszalad az ár. Ilyen helyzetben teljesen logikusnak tűnik, hogy a kihívásokat eleve kedvelő Elon Musk úgy véli, hogy bele kell vágni a bányászatba és finomításba, hisz ahol így el tud szállni az ár, ott extraprofit jelentkezik a tevékenységet végzőknél, miközben a felhasználók megszenvedik a magas árat. Ha pedig később egy olyan időszak jön, amikor nyomottak az árak, az a csak a kitermeléssel és finomítással foglalkozó cégeket megviselheti, azonban a Teslának mint felhasználónak kifejezetten jól jön az ilyen helyzet, hisz a csökkenő akkumulátorárak által versenyképesebb lesz a piacon.

Felmerül persze a kérdés, hogy hol is kezdjen bele a Tesla a bányászatba. Számukra kezdetben a legegyszerűbb otthon, vagyis a telephely szerint országban, az Egyesült Államokban, ahol van is bőségesen készlet a földben. Ráadásul nem is nulláról kell kezdeni a műveletet, mivel lítiumkitermelő cégekben már eddig is vásároltak részesedést, ez azonban csak kis hányadát biztosítja a felhasználásnak. Természetesen a bányászathoz engedélyekre van szükség, környezetvédelmi előírásokat kell betartani, de az ilyen jellegű kihívások

nem szoktak gondot okozni Musknak, valószínűleg viszonylag gyorsan fel tudja futtatni a saját kitermelést és feldolgozást.

Az üzletember meglehetősen aktív az új üzletágakat illetően: múlt héten derült ki, hogy csaknem tízszázalékos részesedést szerzett kedvenc közösségi médiacégében, a Twitterben, ahol legfontosabb és néha igencsak meghökkentő üzeneteit, bejelentéseit közzéteszi. Szombaton már az is felmerült, hogy tagja lesz a cég igazgatóságának, azonban hétfő reggel visszalépett ettől. A döntés mögött az a meggondolás állhat, hogy igazgatósági tagként nem közölhetne bármilyen bejegyzést 82 millió követője számára, márpedig ő erről a lehetőségről nem szívesen mondana le.

A cégben igen komoly fejlesztést tud véghezvinni igazgatótanácsi tagság nélkül is, hisz a mégiscsak a világ jelenlegi leggazdagabb emberéről van szó, aki sikerét a Tesla és a SpaceX cégek felfuttatásával érte el, így javaslatait az igazgatóság nem fogja elutasítani, sőt megtiszteltetés lesz nekik, hogy a zseniális vállalkozó velük dolgozik. A részvény árfolyama 40-ről 54 dollárig, 35 százalékkal szaladt fel azt követően, hogy nyilvánosságra került Musk részvényvásárlása, majd 46 dollárig korrigált. A befektetők vélhe­tően azt fogják figyelni, hogy Musk jelenléte mikor tükröződik a cég eredményeiben.

Borítókép: Elon Musk (Fotó: DPA/AFP/Christophe Gateau)