Egyre több hitelt vesznek fel a gazdák

Jelentősen, csaknem tíz százalékkal több hitelt vettek fel az elmúlt évben a mezőgazdaság szereplői, az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) jelentése szerint a 9,8 százalékos emelkedéssel a teljes hitelállomány elérte a 895 milliárd forintot. A legkelendőbbek azok a konstrukciók voltak, amelyekhez valamilyen támogatás is kapcsolódott, a piaci hitelek részesedése mindössze 14,1 százalékot tett ki 2021. december 31-én. A legtöbb hitelt az agrárcégek vették fel, a társas vállalkozások hitelállománya 14,6 százalékkal 515 mil­liárd forintra emelkedett.

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a növekedést elsősorban a fejlesztések hajtották, a beruházási hitelek aránya nagyot nőtt, a hitelállományból pedig a legnagyobb mértékben az állattenyésztési ágazat részesedett.

Bár az egyéni gazdaságok esetében is bővült a hitelezés, a növekedés mértéke jóval alacsonyabb volt, mindössze 3,9 százalékot ért el. A társas vállalkozásokhoz hasonlóan az egyéni gazdálkodók esetében is a beruházások finanszírozása iránti érdeklődés volt a meghatározó az elmúlt évben, a legtöbb hitelt ugyanakkor nem az állattenyésztők, hanem a növénytermesztéssel foglalkozó gazdák vették fel.

Az elmúlt időszak adatait vizsgálva az is szembetűnő, hogy a mezőgazdaság hitelállományában egyre nagyobb arányt képviselnek a garanciával egybekötött konstrukciók, a lízingcégek szerződésszáma ugyanakkor mérséklődött.

Az élelmiszeripar hitelállománya a mezőgazdaságéhoz hasonló ütemben, 9,8 százalékkal bővült, ezáltal 677,1 milliárd forintra emelkedett 2021 negyedik negyedévének végére. Az állományban a kedvezményes hitelek domináltak, az ágazat hiteleinek több mint hatvan százalékát kedvezményes finanszírozással folyósították a pénzintézetek.

A hitelek mellett a gazdálkodóknak kifizetett támogatások összege is emelkedett. Az AKI adatai szerint agrár- és vidékfejlesztési támogatásokra tavaly 812,6 milliárd forintot fizetett ki a Magyar Államkincstár. A folyósított összeg 80,9 százaléka európai uniós forrásból származott, 19,1 százaléka hazai költségvetésből finanszírozott támogatás volt. A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is a termelőknek nyújtott közvetlen támogatások domináltak, összegük meghaladta a 432 milliárd forintot.

A Vidékfejlesztési program nyertes pályázói is örülhettek, a kincstár tavaly összesen 250 milliárd forintot utalt át a kedvezményezetteknek. A nemzeti agrárkárenyhítési rendszer részeként a 2020. évi időjárás okozta károk kompenzálására kiemelkedően magas összegű kárenyhítést, 18,7 milliárd forintot folyósítottak 2021-ben a jogosult termelőknek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István)