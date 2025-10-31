Fontos határidő közeleg a mezőgazdaságban

Az idei agrárszezonban bekövetkezett mezőgazdasági károk után 2025. november 30-ig nyújthatják be a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet azok a károsultak, akik a 2025. évi kárenyhítési időszakban bejelentést tettek a keletkezett károkról - közölte az Agrárminisztérium (AM).

Fotó: Pexels

A tárca részletezi, hogy a károsult termelők ebben az évben is elektronikus úton nyújthatják be november elejétől a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket, amit a Magyar Államkincstár honlapján az Elektronikus kérelemkezelés Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer menüpont alatt tehetnek meg.

A kérelmet a benyújtási határidőn belül többször is be lehet nyújtani, viszont az Államkincstár és az agrárkár-megállapító szervezet a 2025. november 30-án, 24:00 óráig utolsóként benyújtott kérelmet veszi majd figyelembe.

Felhívják a gazdálkodók figyelmét arra is, hogy a 2025. november 30-ai benyújtási határidő egyben jogvesztő.

A kárenyhítő juttatás iránti kérelemben a növénykultúra tárgyévi- és referencia hozamértéke a megadott referenciaárak felhasználásával állapítható meg. Azon növénykultúrák esetén, amelyeknél a referenciaár mellett ársávot is megállapítanak, a referencia hozamérték számításához a referenciaártól eltérő, de az ársávba eső és számlával, illetve termeltetési szerződéssel igazolt ár is használható. Erről, valamint a kérelem benyújtásáról - amelyben a falugazdászok is segítséget nyújtanak -, a Magyar Államkincstár honlapján érhető el részletesebb tájékoztatás - írták a közleményben.

Ha egy növénykultúrára vonatkozóan a termelőnek nem áll rendelkezésre a referencia-időszak valamelyik évére saját hozamadat, akkor a referenciahozam meghatározásához a közzétett 2020-2024. évi átlaghozam-adatok használhatóak fel. A 2020-2024. évi átlaghozam-adatok mellett a 2025. évi átlaghozam-adatok is elérhetők, melyeket kizárólag akkor kell alkalmazni a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben, ha a termelőnek azért nem áll rendelkezésre a tárgyévi saját hozamadata, mert a növénykultúra betakarítási szintje nem haladja még meg az 50 százalékot.