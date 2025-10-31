Rendkívüli

Újabb fejlemény a Mol finomítójában történt tűzesetben, a TEK elé került az ügy

Fontos határidő közeleg a mezőgazdaságban

Megjelentek a referenciaárak, az átlaghozam-adatok az idei kárenyhítő juttatáshoz.

Munkatársunktól
2025. 10. 31. 18:11
Tragikus hatással lehet a magyar mezőgazdaságra az ukrán uniós csatlakozás / Fotó: MTVA/Czeglédi Zsolt
Az idei agrárszezonban bekövetkezett mezőgazdasági károk után 2025. november 30-ig nyújthatják be a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet azok a károsultak, akik a 2025. évi kárenyhítési időszakban bejelentést tettek a keletkezett károkról - közölte az Agrárminisztérium (AM).

kukorica, agrárium
Fotó: Pexels

A tárca részletezi, hogy a károsult termelők ebben az évben is elektronikus úton nyújthatják be november elejétől a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket, amit a Magyar Államkincstár honlapján az Elektronikus kérelemkezelés Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer menüpont alatt tehetnek meg.

A kérelmet a benyújtási határidőn belül többször is be lehet nyújtani, viszont az Államkincstár és az agrárkár-megállapító szervezet a 2025. november 30-án, 24:00 óráig utolsóként benyújtott kérelmet veszi majd figyelembe.

Felhívják a gazdálkodók figyelmét arra is, hogy a 2025. november 30-ai benyújtási határidő egyben jogvesztő.

A kárenyhítő juttatás iránti kérelemben a növénykultúra tárgyévi- és referencia hozamértéke a megadott referenciaárak felhasználásával állapítható meg. Azon növénykultúrák esetén, amelyeknél a referenciaár mellett ársávot is megállapítanak, a referencia hozamérték számításához a referenciaártól eltérő, de az ársávba eső és számlával, illetve termeltetési szerződéssel igazolt ár is használható. Erről, valamint a kérelem benyújtásáról - amelyben a falugazdászok is segítséget nyújtanak -, a Magyar Államkincstár honlapján érhető el részletesebb tájékoztatás - írták a közleményben.

Ha egy növénykultúrára vonatkozóan a termelőnek nem áll rendelkezésre a referencia-időszak valamelyik évére saját hozamadat, akkor a referenciahozam meghatározásához a közzétett 2020-2024. évi átlaghozam-adatok használhatóak fel. A 2020-2024. évi átlaghozam-adatok mellett a 2025. évi átlaghozam-adatok is elérhetők, melyeket kizárólag akkor kell alkalmazni a kárenyhítő juttatás iránti kérelemben, ha a termelőnek azért nem áll rendelkezésre a tárgyévi saját hozamadata, mert a növénykultúra betakarítási szintje nem haladja még meg az 50 százalékot.

A referencia-időszak közzétett referenciaárait és átlaghozam-adatait az Agrárminisztérium adott esetben felülvizsgálhatja. A felülvizsgálat keretében módosult referenciaadatok csak a tárgyévi kárenyhítő juttatás szempontjából relevánsak és azok nem jogosítják fel a termelőt a korábbi évek kárenyhítő juttatás iránti kérelmének utólagos módosítására - tájékoztattak.

A közlemény szerint a kárenyhítő juttatás alapját a tárgyévi hozamérték és a referencia hozamérték különbsége, azaz a hozamérték-csökkenés jelenti. A kárenyhítő juttatás megállapításánál a károsodott növénykultúra hozamérték-csökkenéséből a hozamcsökkenés miatt keletkezett költségmegtakarítás összegét le kell vonni.

A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 27/2014. (XI. 25.) FM rendelet alapján a fajlagos költségmegtakarítás (Ft/ha) összegét a minisztérium a honlapján - növénykultúránként - teszi közzé.

A kárenyhítő juttatás összege legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80 százalékáig terjedhet, amennyiben a károsult gazda rendelkezik megfelelő mezőgazdasági biztosítással, vagy krízisbiztosítási tagsággal. Ennek hiányában a neki egyébként járó kárenyhítő juttatás felére jogosult.

A megfelelő mezőgazdasági biztosítás alatt az üzemi szintű referencia hozamértékének legalább felére kiterjedő - az adott kárenyhítési évre vonatkozóan - a káresemény bekövetkezte előtt kötött a károsodott növénykultúrára jellemző aszály, felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy vagy vihar káreseményre kiterjedő hatályú mezőgazdasági biztosítás értendő.

A kárenyhítő juttatás iránti kérelemről az Államkincstár legkésőbb 2026. március végéig dönt, valamint teljesíti az igazoltan kárt szenvedett gazdálkodók felé a kifizetéseket - tájékoztatott az Agrárminisztérium.

