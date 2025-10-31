Rendkívüli

Újabb fejlemény a Mol finomítójában történt tűzesetben, a TEK elé került az ügy

SheinFranciaországbanBHV

Luxus lesz a Shein – nem is akárhol

Többen is tiltakoztak, ám a szerződés megköttetett, előkelő helyen nyithat üzletet a webáruház.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 16:34
Shein Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Shein ázsiai webáruház szerdán megnyitja első állandó fizikai üzletét a világon, a párizsi BHV luxusáruházban, amely arrafelé nemcsak egy pláza, hanem egyfajta történelmi kommerciális intézmény – jelentette be pénteken az Instagramon a BHV tulajdonosa, a francia Société des grands magasins (Nagyáruházak Társasága – SGM), miközben az online céget Franciaországban a gyakorlatai miatt idén már háromszor megbüntették. A boltnyitást heves tiltakozások övezték, ennek ellenére a tervek szerint a Shein november végén további öt üzletet nyit Franciaországban a SGM által üzemeltetett Galeries Lafayette áruházakban. „A BHV SHEIN november 5-én 13 órakor nyit” – írta Instagram-posztjában az SGM vezérigazgatója, Frédéric Merlin, hozzátéve, hogy világpremierről van szó, hiszen a 2012-ben Kínában alapított és szingapúri székhellyel működő webáruháznak a párizsi lesz a világon az első fizikai és állandó üzlete.

shein, LugasMADRID, SPAIN - JUNE 02: Two people hold two Shein bags after entering SHEIN's first physical store in Madrid, June 2, 2022, in Madrid, Spain. Chinese 'online' fashion brand Shein opens its first 'pop up store' in Madrid following the good reception of recent similar openings in countries such as France, Mexico and the United States. The store opens its doors today and will be open until June 5, where customers will be able to shop for women's and men's fashion collections. (Photo By Cezaro De Luca/Europa Press via Getty Images)
Fizikai boltot nyit a Shein Párizsban, a kritikákra úgy reagál, hogy ők az igényekhez igazodva kínálják termékeiket
Fotó: Getty Images/Europa Press News/Cezaro De Luca

A francia kormány, a párizsi városháza, a BHV partnermárkái, a BHV munkavállalóinak szakszervezeti szövetsége, egy több mint 110 ezer aláíróval rendelkező online petíció és a francia textilipar számos szereplőjének tiltakozása ellenére az SGM végül aláírta a már korábban bejelentett megállapodást a Sheinnel. 

Az új bolt több mint ezer négyzetméternyi területen nyílik. Ez az első lépés a Shein fizikai jelenlétének kialakításában, mielőtt további öt üzletet nyit a SGM tulajdonában lévő Galeries Lafayette áruházakban Dijonban, Reimsben, Grenoble-ban, Angers-ban és Limoges-ban. 

A büntetés

Ahogy írtuk, a Shein idén Franciaországban három bírságot kapott, összesen 191 millió euró értékben, az online sütikre vonatkozó jogszabályok megsértése, hamis promóciók, megtévesztő információk és a termékekben található műanyag mikroszálak jelenlétének be nem jelentése miatt. Ez a szövetség a tisztességtelen verseny, a környezetszennyezés, valamint a méltatlan munkakörülmények miatt vádolt Sheinnel „rossz jelzést küldött” Serge Papin francia kereskedelmi miniszter szerint, és mély aggodalmat váltott ki Anne Hidalgo párizsi polgármesterből.

Tiltakozásul több francia márka (AIME, Culture Vintage, Talm) is elhagyja a BHV-t,

miközben a híres nagyáruházból már több más vállalkozás (Le Slip Français, Maison Lejaby) kivonult a fizetési késedelmek miatt. A Disneyland Paris, amely az év végi ünnepeken lett volna jelen a BHV-ban, lemondta részvételét. Egy másik következmény, hogy az állami tulajdonú Banque des territoires kiszállt a SGM-mel folytatott tárgyalásokból, amelynek célja az volt, hogy támogassa a BHV szecessziós épületének megvásárlását.

A Shein a vádakkal szemben azzal védekezik, hogy üzleti modellje az „igény szerinti gyártásra” épül. 

Ez az, ami a webáruház szerint lehetővé teszi a költségek csökkentését, nem pedig a 10 ezer alvállalkozó munkakörülményei. A cég emlékeztetett arra, hogy Franciaországban a felhasznált textíliák 97 százaléka import termék, és hogy a Shein beszállítói ugyanazok, amelyek a francia és nemzetközi márkákat is ellátják. Az érveket egyhangúan elutasította a francia textilipar. Yann Rivoallan, a Francia Női Konfekció Szövetségének elnöke az AFP hírügynökségnek úgy fogalmazott, hogy a Shein hazugságot hazugságra halmoz. Szerinte az SGM a létező legrosszabbal áll össze.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Robert C. Castel
idezojelekgyőzelem

Robert C. Castel: A győzelem mint kilépési stratégia

Robert C. Castel avatarja

Nem az ellenfél totális felszámolása, hanem egy igazságos és stabil politikai végállapot kialakítása a cél.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.