Maradnak a nyugati agráróriások Oroszországban

A vállalatok döntésük miatt ugyanakkor egyre fokozódó társadalmi és politikai nyomás alá kerülnek – írta a Politico. A lap emlékeztetett, hogy az agrármultikat az elmúlt hetekben az Európai Unió több vezető politikusa és az ukrán kormány is keményen bírálta. Ukrajna azt akarja, hogy a nyugati agrárvállalatok azonnal hagyják el Oroszországot, mivel a termeléshez szükséges eszközök és vetőmagok hiánya térdre kényszerítené Vlagyimir Putyint és az orosz vezetést.

Kijev emellett azt is kifogásolta, hogy míg a háborús pusztítás miatt akadozik az ukrán gazdák vetőmag-, növényvédőszer- és alkatrészellátása, a földek jelentős részén pedig ellehetetlenültek a tavaszi vetési munkák, addig az orosz gazdák továbbra is zavartalanul hozzáférnek a nyugati árukhoz. A legtöbben azzal vádolják az agrárvállalatokat, hogy a profit érdekében az Ukrajnában elkövetett háborús bűnök és a vérengzés felett is szemet hunynak.

A világ legnagyobb agrárcégei közül a Syngenta a bírálatokra reagálva kiemelte, hogy

amennyiben beszüntetnék a tevékenységüket Oroszországban, az világméretű éhínséget okozna, így maradásuk egyben humanitárius kötelesség is.

A mezőgazdaság szinte minden területét lefedő amerikai óriáscég emellett visszautasította azokat az ukrán vádakat, hogy a háborús helyzet miatt nem teljesítenék a szerződéses szállításokat.