Újabb áremelkedést hozhat az étolaj hiánya

Sokkoló mértékben emelkedik a napraforgó-étolaj fogyasztói ára azokban az európai országokban, amelyek hazánktól eltérően nem vezettek be árstopot vagy más, ármérséklő intézkedést. Az étolaj további áremelkedése ráadásul újabb, tovagyűrűző költségnövekedést okoz a fogyasztóknak.

A sütéshez és főzéshez használt, a legelterjedtebb zsiradékból, a napraforgóolajból komoly kínálat-visszaeséssel kell számolnia Európának. Ennek oka, hogy az orosz–ukrán háború kirobbanását követően a napraforgó- és olajimport azonnal leállt, mivel a szállítási útvonalak és Ukrajna logisztikai infrastruktúrája a harcok közepette nagyrészt megbénult. Az Európai Unió összességében kevés élelmiszert és alapanyagot importál Ukrajnából, ám a napraforgó és az étolaj pont ezek közé tartozik.

Az étolaj fogytán van Európában, a súlyos hiány pedig az egekbe emeli az árakat. A napraforgóolaj jelentős drágulása ráadásul már az orosz–ukrán konfliktus kitörése előtt elkezdődött. Gyors megoldás nincs: az EU adottságai lehetővé teszik az önellátást. Ám a saját termesztésből származó alapanyagból készült étolaj leghamarabb ősz végén kerülhet a boltok polcaira.

Az alternatív sütőolajak ezúttal nem nyújtanak valódi alternatívát.

A sokak által kritizált pálmaolaj ára is az egekbe szökött azt követően, hogy a Covid–19-járvány miatt Malajziába, a világ második legnagyobb pálmaolaj-termelő országába hosszú ideig nem engedték be a vendégmunkásokat. Így jelentősen visszaesett a pálmaolaj-mennyiség, amelynek az ára szintén jelentősen, hatvan százalékkal drágult, közben a kereslet is nő.

A Guardian összefoglalója szerint a repceolaj sem képes helyettesíteni az ukrán szállítmányokat. Ennek oka szintén az alacsony terméshozam, a szélsőséges időjárás miatt a nagy termővidékeken komoly kár érte az ültetvényeket. Összességé­ben a koronavírus-járvány miatt az ellátási láncokban kialakult fennakadások és a szállítási költségek emelkedése is szűkíti a készletek feltöltésének lehetőségeit.

A lap kiemelte: sosem tapasztalt áremelkedéssel szembesülnek Nagy-Britanniában.

A húszliteres napraforgó-étolaj a márciusi 22 fontos átlagárról mára negyven fontra drágult, vagyis 9600 forintnak megfelelő összegről 17 500 forintra emelkedett.

Belgiumban a sültkrumpli-árusok és az éttermek már jelezték, segítségre lesz szükségük az áremelkedések miatt. A napraforgóolaj drágulása hatására árat kell emelniük. Annak mértéke ugyanakkor nem lehet szélsőséges, ellenkező esetben a fogyasztás is visszaesne.

Az étolaj ára gyakorlatilag szinte minden feldolgozott élelmiszer árát tovább emeli, tovagyűrűző hatásai közül pedig kiemelendő a vendéglátás szolgáltatásainak várható drágulása. Magyarországon a kormány árstopot vezetett be, ami érinti az étolajat is. A kereskedők nem emelhetik fel az árakat a tavaly októberi szint fölé.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Bach Máté)