Revolut változás: minden magyar felhasználót érint az újdonság

A folyamat novemberben kapott új lendületet. Ekkor jelent meg a jegybank hivatalos nyilvántartásában a Revolut UAB Bank magyarországi fióktelepe. Azóta újabb adminisztratív lépések történtek. A legfrissebb dokumentumokból immár konkrét részletek is kiderültek a szolgáltatás technikai hátteréről, írta meg a revinfo.hu.

A Revolut is bekerült a belföldi rendszerbe. / Forrás: NurPhoto via AFP

Egyszerűbb lesz a Revolut-felhasználók élete

A GIRO decemberi frissítése után a Revolut bankként került be a rendszerbe. Ez azért kulcsfontosságú, mert a GIRO rendszer felel a magyarországi bankközi fizetési forgalom lebonyolításáért. Ez az informatikai háttér dolgozza fel a pénzintézetek közötti átutalásokat. Az elektronikus elszámolás két fő pilléren nyugszik. Az egyik a Bankközi Klíring Rendszer, amely a nagy tömegű, kisebb összegű tételeket kezeli. A másik a VIBER, vagyis a Valós Idejű Bruttó Elszámolás rendszere.

A fejlesztéseknek köszönhetően a tranzakciók sebessége is megváltozik. Magyarországon a belföldi forintátutalásokra szigorú szabályok vonatkoznak. Az összegeknek másodperceken belül meg kell érkezniük a kedvezményezetthez. Ezt a sebességet az MNB által üzemeltetett rendszer garantálja. A közzétett hitelesítő táblák alapján a Revolut ehhez a hálózathoz is csatlakozott. A fióktelep immár képes küldeni és fogadni is az azonnali tranzakciókat. A belföldi forintátutalások így villámgyorsan teljesülhetnek majd a Revolut-számlák esetében is.

Az új, magyar számlaszámok formátuma is körvonalazódik. A hazai szabvány szerinti 3x8 számjegyű azonosítók első nyolc karaktere minden banknál egyedi. Az MNB oldalán elérhető adatok szerint a Revolut ügyfelei a 30200014-es számsorral kezdődő számlaszámot kapják majd.

A magyar számlaszám bevezetése megoldást jelent a felhasználók régi problémájára. Jelenleg a forint alapú egyenlegekhez is litván, nemzetközi bankszámlaszám tartozik. Erre a magyar bankokból nem lehet egyszerű belföldi utalást indítani, a nemzetközi tranzakciók pedig gyakran bonyolultabbak. Ezek sokszor jelentős költséggel járnak, az átfutási idő pedig több napot is igénybe vehet.