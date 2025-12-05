KDNPFideszkarbonadó

A magyarok nemet mondanak a karbonadóra, a Tisza mégis támogatja

Brüsszel klímavédelmi okból megadóztatná a fűtést és a tankolást, ami 870 forint feletti benzinárakat és négyszeres rezsiköltségeket okozna. A magyarok háromnegyede elutasítja a karbonadót, és többsége elfogadhatatlannak tartja, hogy a Tisza Párt támogatja az intézkedést – írja legfrissebb elemzésében a Századvég.

2025. 12. 05. 7:54
Illusztráció Forrás: Pexels
Novemberben megszavazta az Európai Parlament az új klímarendeletet, amely az EU iparvállalatokra alkalmazott karbonadórendszerét kiterjesztené a lakossági fűtésre, hűtésre, a közlekedésre, valamint a mezőgazdasági tevékenységre – olvasható a Századvég elemzésében. Az intézkedés elhanyagolható környezetvédelmi haszonnal járna, ugyanakkor súlyos terhet róna a háztartásokra és a gazdákra. A bevezetés évében a benzin és a gázolaj literenkénti ára 872 és 886 forintra, a lakossági áram- és gázszámlák pedig a jelenlegi csaknem négyszeresére emelkednének. Utóbbi 575 ezer forint többletköltséget okozna egy átlagos magyar háztartásnak.

Az intézkedés jól illeszkedik Brüsszel baloldali törekvéseihez, ugyanis az új karbonadó központi bevételi forrást jelentene az Ukrajna finanszírozása miatt pénzhiánnyal küzdő uniós intézményrendszernek. Tanulságos, hogy a Tisza Párt képviselői beálltak a brüsszeli karbonadó mögé annak ellenére, hogy az ellentétes Magyarország érdekeivel és a választóik jelentős részének elvárásaival.

Forrás: Századvég

A Századvég friss kutatása rámutat, hogy a magyarok elsöprő többsége nem támogatja a brüsszeli kezdeményezést. Az új karbonadó lakossági pillérét 73 százalék, a gazdákra vonatkozó pillérét pedig 75 százalék ellenzi. Az intézkedés elutasítottságában pártokon átívelő konszenzus tapasztalható: még a Tisza Párt szimpatizánsainak többsége (52 és 53 százaléka) sem ért egyet a törekvéssel (a Fidesz–KDNP szavazók körében az arány mindkét kérdésnél 98 százalék).

A kutatásból az is kiderül, hogy a válaszadók 60 százaléka elfogadhatatlannak tartja, hogy a Tisza beállt Brüsszel mögé és támogatta a karbonadó bevezetését.

Forrás: Századvég

A pártpreferencia szerinti bontás itt árnyaltabb képet mutat: míg a Fidesz–KDNP-szimpatizánsok 98 százaléka – az intézkedéshez hasonlóan – Magyar Péterék állásfoglalásáról is rossz véleménnyel van, a Tisza támogatóinak többsége (54 százaléka) pozitívan látja a brüsszeli javaslat mellett való kiállást. A tiszások egy része tehát elutasítja ugyan a karbonadót, de elfogadhatónak tartja, hogy pártja támogatja az intézkedést.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


