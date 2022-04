Válságállóak a kelet-közép-európai gazdaságok

Bár Kelet-Közép-Európában és Ausztriában robusztus maradt a gazdasági növekedés az idei első negyedévben, a régió és egész Európa növekedési kilátásai éves viszonylatban romlottak.

Az infláció szintje várhatóan magas marad a kelet-közép-európai régióban

– állapította meg pénteken közzétett legújabb elemzésében az Erste-csoport, amely felidézi, hogy az ukrajnai háború előtt a kelet-közép-európai gazdaságok dinamikusan lábaltak ki a járvány okozta visszaesésből.

A háború – amellett, hogy humanitárius katasztrófát idézett elő – két éven belül a második gazdaságromboló válságeseménynek bizonyul.

Az elemzők megállapítják, hogy az elmúlt években folyamatosan csökkent Oroszország kelet-közép-európai gazdaságok exportpiacaként jegyzett gazdasági szerepe, így ma már a régió legtöbb országában nem szerepel a tíz legjelentősebb kereskedelmi partner között.

Ugyanakkor

a legtöbb ország – elsősorban Ausztria, Csehország és Szlovákia – továbbra is függ az orosz energiahordozók, elsősorban a földgáz importjától.

Az inflációs ráták nőnek, főként az emelkedő energia- és élelmiszerárak miatt. Ez hatással lesz a vásárlóerőre és a gazdasági növekedésre is – mutat rá az Erste-csoport, amely Ausztriában 5,5 százalékos inflációt vár 2022-re, míg a legtöbb kelet-közép-európai országban akár két számjegyű is lehet a fogyasztói árindex emelkedése, például Csehországban, ahol 11,7 százalékot várnak.

Összességében

az Erste-csoport átlagosan 3 százalék körüli GDP-növekedést vár a piacain 2022-ben,

tekintettel arra is, hogy a háború kereskedelemre gyakorolt hatása tovább fokozza az ellátási láncokban már amúgy is jelentkező fennakadásokat, illetve hogy az Oroszország ellen életbe léptetett szankciók az európai gazdaságok teljesítményére is rányomják bélyegüket. Ezzel együtt arra számítanak, hogy a továbbra is magas rendelésállományoknak köszönhetően 2022-t is növekedés jellemzi majd, bár gyengébb ütemben.

Borítókép: Az üzemanyagárak is függnek a háborús helyzettől. (Fotó: Frank Molter/AFP)