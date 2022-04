Vectron húzhatja majd a magyar IC-ket

Lezárult a 115 új villamos mozdony beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás, az előzetes becsült értéknél olcsóbb ajánlattal a Siemens Mobility Kft. és a Siemens Mobility Austria GmbH közösen nyert – jelentette be az innovációs és technológiai miniszter a keretszerződés aláírásakor. Palkovics László kiemelte, hogy a 200 kilométer/órás sebességre is alkalmas mozdonyokat az IC szolgáltatás megújítására és az IC+ szolgáltatás bővítésére használják majd fel.

A keretmegállapodás alapján még idén megszülethetnek a szállítási szerződések, a beszerzésben érkező első mozdonyok 2024-ben állhatnak forgalomba.

A miniszter elmondta, hogy a kormány a következő években mintegy kétezermilliárd forintot szán a vasúti gördülőállomány megújítására.

V43-as villanymozdony a Nyugati pályaudvaron. Negyven éve szolgálnak Fotó: MTVA/Jászai Csaba

Emlékeztetett, hogy a hazai utasok már most számos újdonsággal találkozhatnak, ha vonatra szállnak. A KISS 600 ülőhelyes, emeletes motorvonatok négy elővárosi vonalon közlekednek, tavaly az idegenforgalmi főszezonban a Balatonnál is megjelentek, és idén is erre számíthatnak az utazók. Palkovics László hangsúlyozta, a hazai gazdaság jövője magyar, high-tech és zöld, a MÁV ennek megfelelve maga fejlesztette és gyártja IC+ személykocsicsaládját. A mintegy 40 milliárd forintból elkészülő első 90 IC+ jármű több mint 50 százalékos hazai beszállítói aránnyal készül. A gyártás 250 embernek biztosít munkát a vasúttársaságnál. A magyar kocsi közel harmadával olcsóbb a piacon elérhető, hasonló tulajdonságokkal bíró járműveknél.

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója az eseményen elmondta,

több száz milliárd forint értékben vannak folyamatban vasúti pályarekonstrukciók, amelyek már több mint 500 kilométer hosszú szakaszon teszik lehetővé, hogy 160 kilométer/órás sebességgel közlekedjenek a vonatok,

de ehhez egyebek mellett megfelelő mozdonyok is szükségesek – mutatott rá. Az új mozdonyok vontatják majd a Szolnokon gyártott IC+ kocsikat is. Keresztes Péter, a MÁV-Start vezérigazgatója kitért arra, hogy az új villamos mozdonyok több áramneműek, ezért a nemzetközi közlekedésben is számítanak rájuk. Mint mondta, a mozdonyok kisebb energiafelhasználásukkal hozzájárulnak a közlekedés zöldítéséhez. Ludvig László, a Siemens Mobility Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, a Vectronok tíz országban rendelkeznek majd üzembe helyezési engedéllyel.

A MÁV-Start vontatóflottája jelenleg 487 villanymozdonyból áll, azonban ennek túlnyomó része korszerűtlen. Mindössze 35 készült az ezredforduló után – derül ki a Vonatösszeállítás.hu adataiból. Egészen pontosan 25 Bombardier TRAXX és 10 Siemens Taurus szolgál a hazai pályákon. Ezek, valamint a 45 felújított V63-as képesek óránként 160 kilométeres, a Taurus esetében akár 230 kilométeres sebességgel haladni. A többi mozdony: tíz V63-as és több száz V43-as legfeljebb 120-szal roboghat. De nem csak a végsebességükkel van probléma, hiszen

a legidősebb V43-asok a múlt század 60-as éveiben készültek, de a derékhad is korosabb 40-50 évesnél. A karbantartásuk nehézkes, a hatékonyságuk, magas energiafogyasztásuk miatt nem elégséges.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért baj ez, hiszen ismerve a magyar vasúti pálya állapotát, sok esetben a 120-as tempó is csak vágyálom. A MÁV elnök-vezérigazgatója, Homolya Róbert több alkalommal elmondta, hogy a hazai pálya legfeljebb 2,4 százaléka alkalmas 120-asnál nagyobb, vagyis 140, illetve 160 kilométeres tempóra. Csakhogy a fejlesztések zajlanak, és a jelenlegi, egyetlen Budapest–Hegyeshalom vonal mellett a nem távoli jövőben

Budapest és Debrecen, Budapest és Miskolc, valamint Budapest és Székesfehérvár között is be lehet vezetni az óránként 160 kilométeres sebességet.

Homolya Róbert szerint olyan eljutási időket tudnak majd kínálni, mint a Budapest–Debrecen távon 2 óra 2 perc, Szolnok 1 óra 5 perc, Miskolc 1 óra 45 perc, Kecskemét 1 óra 10 perc, Szeged 2 óra 7 perc, ami versenyképes a közúti közlekedéssel.

