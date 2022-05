A designipar régiós központjává fejlesztenék Budapestet

Ismét elindítja sikeres inkubációs programját a Magyar Divat- & Designügynökség (MDDÜ). Az idén harmadik alkalommal induló designe LAB legfőbb célja, hogy hozzájáruljon a hazai iparág versenyképességéhez és erősítse a nemzetközi jelenlétünket – mondta az Origónak adott interjújában Bata-Jakab Zsófia (képünkön).

Az MDDÜ vezérigazgatója kiemelte, az ügynökség szívügyének tekinti a gyártó-tervező párosok karrierjét, így nemcsak a termékek fejlődésében segítenek a designe LAB program résztvevőinek, de utóéletüket is támogatják.

– Folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél több hazai és nemzetközi kiállításon, valamint designplatformon jelenhessenek meg a program során született alkotások, széles körű láthatóságot és exportlehetőséget nyújtva számukra – hangsúlyozta. Az ügynökségi támogatásnak köszönhetően

a design LAB programján résztvevő párosok többek között a magyar 360 Design Budapest, a párizsi Maison & Objet és a közel-keleti Dubai Downtown Design vásáron mutathatták be alkotásaikat.

Az inkubációs program sikerességét jelzi, hogy a termékek bemutatkozási lehetőséget kaptak a VIA francia designintézet által szervezett Paris Design Weeken is.

Bata-Jakab Zsófia elmondta, a designipar gazdasági súlya az elmúlt években növekvő tendenciát mutatott térségünkben. Európában csaknem 7,1 milliónyi ember dolgozik ezen a területen, ezzel a kontinens harmadik legnagyobb foglalkoztatója. Jelentősége hazánkban sem elhanyagolható, az elemzések szerint a magyar kreatív ipar exporttermékeinek legnagyobb részét a designtermékek adják.

Kiemelt célja a z MDDÜ-nek, hogy bekapcsolja a hazai divat- és designipart a nemzetközi szakmai vérkeringésbe, hosszabb távon pedig régiós központtá alakítsa Budapestet, ezen keresztül erősítve az országimázst.

Ezt olyan hazai rendezvények megszervezésével is elősegítik, mint a régió központi divateseményének számító Budapest Central European Fashion Week, vagy a nemzetközi díjakat is elnyert 360 Design Budapest kiállítás. Mindemellett a magyar tehetségek az utóbbi években olyan nívós eseményen is bemutathatták kreatív alkotásaikat, mint a Milano Fashion Week vagy a már szintén említett Maison&Objet designvásár.

Borítókép: Bata-Jakab Zsófia, az MDDÜ vezérigazgatója (Fotó: MDDÜ/Origó.hu)