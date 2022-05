Harcban áll a világ az inflációval

Az egész világ küzd a magas inflációval, amely nem csak Magyarországon okoz gondot. Áprilisban több uniós tagállamban már két számjegyű értékkel szembesülhettek a fogyasztók és a kormányok. A sorból kiemelkedik Észtország, ahol a mutató meghaladta a 19 százalékot. Két számjegyű volt az infláció Litvániában, Csehországban, Lettországban, Bulgáriában, Romániában, Lengyelországban, Hollandiában és Szlovákiában is. Magyarországon az előző hónapban 9,5 százalék volt az érték. Áprilisban az Európai Unió éves inflációja 8,1 százalék volt, szemben a márciusi 7,8 százalékkal.

A fogyasztói árak nagymértékű emelkedése aggasztja leginkább a német lakosságot. Olyannyira, hogy még az orosz–ukrán háborúnál és a koronavírus-járványnál is nagyobb problémának tartják.

Az országban áprilisban 7,4 százalékkal emelkedtek éves szinten az árak, ez negyven éve a legmagasabb adatnak számít. A német nagykereskedelmi árak 23,8 százalékkal nőttek, ez a nyilvántartások 1962-es kezdete óta a legnagyobb mértékű gyorsulás.

A briteket is megviseli a jelenlegi helyzet, a Bank of England vezetője is elismerte, hogy az infláció messze a célérték felett jár. Szerinte azonban az emelkedés nyolcvan százalékát az energiahordozók és a külkereskedelemben forgalmazott egyéb áruk drágulása okozta. Azaz nem hazai, hanem globális tényezők állnak a háttérben, amelyekre a monetáris politikának nincs befolyása.

Az Amerikai Egyesült Államokban az éves inflációs ráta áprilisban 8,3 százalékra lassult a márciusi 8,5 százalékos 41 éves csúcsról, de ez elmaradt a 8,1 százalékos piaci előrejelzéstől.

A kormányzatok és a jegybankok most azon dolgoznak, hogy kezeljék a helyzetet. Az Orbán-kormány több intézkedést is hozott, amelyeknek eredményét az új konvergenciaprogram foglalja össze. A dokumentum rögzíti, hogy 2021 második felében Európa-szerte a korábbi időszak többszörösére emelkedtek az energiaár-jegyzések, amit a spekuláció is fűtött. A drágulás számos más termék árába begyűrűződött, ennek a legszembetűnőbb példája az élelmiszerek esetében érhető tetten. A magyar kormány lépett annak érdekében, hogy megvédje a háztartásokat az elszabaduló áraktól és a piaci spekuláció káros hatásaitól.