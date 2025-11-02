Az egyik legfontosabb iparág szereplői gyűlnek össze Budapesten

Budapesten rendezik meg november 6. és 7. között, ezúttal már az ötödik alkalommal a régió egyik legfontosabb akkumulátoripari szakmai eseményét, a Hungarian Battery Days 2025 konferenciát. A Magyar Akkumulátor Szövetség és a White Paper Consulting szervezésében megvalósuló rendezvény átfogó képet nyújt az iparág aktuális folyamatairól, kihívásairól és jövőbeli irányairól, valamint teret ad az európai akkumulátoros energiatárolási ökoszisztéma legfontosabb szereplőinek találkozására és párbeszédére – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

A közlemény szerint a konferencia nyitónapján a résztvevők tájékoztatót hallhatnak a magyar kormány stratégiai célkitűzéseiről a magyar akkumulátoripar fejlesztésével kapcsolatban, majd a nemzetközi befektetési környezet alakulásáról is.

A rendezvény ezúttal is számos kiemelt előadással és panelbeszélgetéssel várja a résztvevőket egyebek között az e-mobilitás térnyeréséről, a technológiai innovációkról, valamint a körforgásos gazdaság és újrahasznosítás kérdéseiről.

A második napon a résztvevők üzemlátogatáson vehetnek részt a Jász-Plasztik Kft. jászberényi telephelyén, Magyarország legnagyobb hazai tulajdonú, ólomsavas akkumulátorokorkat gyártó és újrahasznosító vállalatánál.

A konferencián első alkalommal adják át a Magyar Akkumulátor Kiválósági Díjat, amellyel a szövetség a szektor kiemelkedő hazai teljesítményeit kívánja elismerni.

Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetője a közlemény szerint elmondta: a Hungarian Battery Days célja, hogy évről évre közös gondolkodásra és együttműködésre hívja a hazai és nemzetközi szereplőket, akik a fenntartható és versenyképes európai akkumulátoripar építésén dolgoznak. "Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország egyre meghatározóbb szerepet tölt be ebben a folyamatban, és hogy a konferencia hozzájárul a tudás, a tapasztalat és az innováció megosztásához" - fogalmazott a közleményben. A Magyar Akkumulátor Szövetség több mint száz vállalatot tömörít – köztük magyar és nemzetközi gyártókat, energiatermelőket, kivitelezőket, rendszerüzemeltetőket, egyetemeket, mérnökcégeket, környezetvédelmi megoldásokat nyújtó cégeket – annak érdekében, hogy erősítse az iparági együttműködést, képviselje a tagok érdekeit, és hozzájáruljon egy fenntartható iparág működéséhez.