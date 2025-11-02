Új kihívója van a bankkártyáknak

Amikor tavaly ősszel bejelentették, hogy az azonnali fizetési rendszerre (AFR) építve elindul a qvik, kevesen gondolták volna, hogy alig három negyedév után minden 200. utalás már így zajlik majd. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikái szerint 2025. második negyedévében 63,8 millió azonnali utalásból 345 ezer már a qviken keresztül történt – vagyis az AFR-forgalom 0,54 százaléka így bonyolódott – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Összegében a qvik fizetések értéke a teljes azonnali forgalom 0,045 százalékát adja, ám a fejlődési ütem rendkívüli: mindössze fél év alatt több mint hétszeresére nőtt a qvik-tranzakciók száma. Ha ez a lendület fennmarad, 2026-ban már több millió qvik fizetés várható negyedévente a szakértő szerint.

A qvik nem a meglévő utalások digitális másolata, hanem teljesen új fizetési élmény: az azonnali fizetési rendszer sebességét ötvözi a kártyás vásárlások egyszerűségével. Az utalás a kereskedő számláján azonnal megjelenik, így a vállalkozás azonnal rendelkezhet a beérkező összeggel – szemben a kártyás fizetésnél jellemző egy-két napos elszámolási idővel.

Gergely Péter emlékeztet: bár a qvik technikai értelemben átutalás, de a felhasználói élmény a kártyás fizetéshez hasonlít: a vásárló egyetlen jóváhagyással fizet, az összeg pedig valós időben megérkezik a másik félhez. A legnagyobb bankok már beépítették a funkciót mobilappjaikba, de az elfogadói hálózat még korlátozott, főként az online térben elérhető. Az OTP Bank például az internetes fizetési felületén első helyre sorolta a qvik fizetést a fizetési lehetőségek között, ami a forgalom hirtelen növekedésében is visszaköszön.

Az MNB statisztikái szerint egy-egy qvikes fizetéskor átlagosan 22 844 forintot fizettek a lehetőséggel élők a második negyedévben, ami több mint duplája a hagyományos bankkártyás fizetések 9560 forintos átlagának. A BiztosDöntés.hu szakértője szerint ez azt jelenti, hogy az átlagos kosárérték csaknem azonos az online bankkártyás vásárlások 18 830 forintos értékével, ami jól mutatja, hogy azonos felhasználói helyzetekben – ahol mindkét fizetési mód elérhető – a felhasználói preferenciák is hasonlók.