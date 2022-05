Megy a kipufogógáz, jön a gumipor

Támogatták az Európai Parlament környezetvédelmi bizottságának képviselői azt az uniós tervet, amely

2035-től ténylegesen betiltja az új benzin- és dízelmotoros autók értékesítését.

A bizottság minapi ülésén áldását adta a normaszövegre, amely 13 év múlva száz százalékkal csökkentené a szén-dioxid-kibocsátást, vagyis lényegében betiltaná az fosszilis tüzelőanyagokkal hajtott új járművek forgalomba helyezését az EU területén. Bár ez még csak a parlament, és a nemzeti kormányok beleegyezése még hátra van, de német lapértesülések szerint ehhez meglesz a szükséges támogatás.

Egy technológia mind felett

A tervezet jelenlegi formájában kizárja a szintetikus üzemanyagok használatát is, vagyis kizárólag elektromos meghajtású személygépkocsikat árusíthatnak 2035-től. Ez ma egyet jelent az akkumulátoros autók használatával. Az akkuk mérete pedig a hatótávval nő, vagyis minél hosszabb utat tehet meg egy feltöltéssel egy e-car, annál nagyobb és súlyosabb akkucsomagot kell cipelnie. Persze valószínű, hogy másfél évtized alatt sokat fejlődik a technológia, és csökken az akkucsomagok terjedelme, tömege. De ma az a helyzet, hogy a nagy hatótáv egyet jelent a nagy tömeggel, ennek pedig nem várt következménye van a gumiabroncsok terhelésére, illetve kopására.

Az új szennyező forrás: a nagy igénybevétel miatt keletkező gumipor Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Megdöbbentő adatokat tett közzé a gumiabroncsok kopásából adódó légszennyezésről a tekintélyes kutatóintézet, az Emissions Analytics, amely a személy- és haszongépjárművek valós kibocsátásának és üzemanyag-hatékonyságának tudományos mérésére specializálódott. Eszerint

a levegőbe jutó gumipor mennyisége négyszázszor magasabb egységnyi idő alatt, mint a kipufogócsőből származó károsanyag-kibocsátás.

Persze nem arról van szó, hogy az elektromos autók több gumiport bocsátanának ki, mint a belsőégésűek, csupán a nagy méretű, nagy tömegű gépkocsik - mint az óriási SUV-k - elterjedése eredményezi ezt.

A kicsi a szép

A városi felhasználású, kis méretű, és nem túl súlyos villanyautók semmivel sem szennyezőbbek gumipor szempontjából, azonban

a távolsági közlekedésre is alkalmas, nagy akkucsomagot cipelő gépkocsik kibocsátása akár 1800-szoros is lehet az Emissions Analytics szerint.

Ráadásul a helyzet ebből a szempontból egyre rosszabb lesz: a kipufogó gázok az Euro-norma szigorodásával egyre tisztábbá válnak, míg az akkumulátoros autók szaporodásával egyre több gumipor kerül a levegőbe. Az Emissions Analytics igen aprólékosan vizsgálta a különböző alapanyagokból készült abroncsok kibocsátását, és megállapította, hogy a legkisebb méretű, úgynevezett ultrafinom részecskék könnyebben jutnak be az emberi véráramba és a tüdőbe, majd az agyba. Minden gumiabroncsban több száz különböző vegyület található, jelentős részben aromás anyagok, amelyek egy része elismerten rákkeltő.

A gyártóipar kritikus

A belsőégésű motorok törvényi tilalma ellen mindvégig hevesen tiltakozott az autógyártók egy része. Az EU megközelítését régóta kritizálja például Carlos Tavares, a Stellantis első embere. A vezérigazgató legutóbb egy konferencián hangsúlyozta, hogy a bizottság intézkedései következtében az elektromos járművek igen drágák lesznek. Ez

sok ügyfélnek jelentheti azt, hogy nem vásárolhat saját gépkocsit,

a kereslet zsugorodása pedig nehéz helyzetbe hozhatja az olyan autógyártókat, mint a Stellantis, amely átlagembereknek gyárt átlagos autókat. Tavares felszólította a döntéshozókat, hogy legyenek körültekintők a szén-dioxid-semleges jövő elérése érdekében. Tartsák szem előtt a nyersanyagokhoz való biztonságos hozzáférést, a tiszta energiatermelést és az elektromos járművek megfelelő méretű töltőhálózatát is.

Éles kritikával illette az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) is az Európai Bizottság javaslatát. Az ACEA úgy véli,

egyetlen technológia betiltása ebben a szakaszban nem észszerű, az előrelépést segítő döntés – mondta Oliver Zipse,

az ACEA elnöke, aki egyben a BMW vezérigazgatója. - Az összes érdekelt fél – köztük a tagállamok és az összes érintett szektor – jelentősen megnövekedett erőfeszítései nélkül a javasolt cél egyszerűen nem lesz életképes – mondta a szakember.

A fogyasztók választási szabadsága

A Német Autóipari Szövetség (Verband der Automobilindustrie – VDA) szintén kritizálta a belső égésű motoros új autók tilalmára vonatkozó 2035-ös dátumot. - Azzal, hogy a flotta tervezett kibocsátása tekintetében a határértéket nulla grammban határozzák meg, 2035-től a belső égésű motorok betiltását jelenti – beleértve a hibrideket is.

Ez antiinnováció, és épp az ellentéte a különféle technológiákkal kapcsolatos nyitott hozzáállásnak.

Arról nem is beszélve, hogy korlátozza a fogyasztók választási szabadságát is – nyilatkozta Hildegard Müller, a VDA elnöke. Az Európai Autóipari Beszállítók Egyesülete (Comité de liaison européen des fabricants d’équipements et de pièces automobiles – CLEPA) meglátása szerint a 2035-ös tilalom nem a leghatékonyabb vagy legcélravezetőbb módja a klímasemleges közlekedés elérésének az EU területén.

Borítókép: Akkumulátorcsomagot állítanak össze a VW emdeni gyárában (Fotó: DPA/Sina Schuldt)