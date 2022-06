A gyermekesekben lehet az eladók reménye

A gyermektelen válaszadók esetében tíz százalékra csökkent az éven belül vásárlást fontolgatók aránya a tavaly májusi 15 százalékról.

Egyértelműen látszik az óvatosság. A járvány előtti stabil gazdasági kilátásokkal szemben most változékonyabb környezetre, áremelkedésre számítanak sokan, ezért egyelőre inkább kivárnak. Az infláció emelkedése miatt kamatemelési ciklusba kezdett a Magyar Nemzeti Bank, így a lakáshitelek is drágulnak. Már az év elején számítani lehetett arra, hogy a kedvezményes kamatozású, támogatott lakáshitelek szerepe felértékelődik. Ezzel is magyarázható, hogy a gyermekesek körében a lakásvásárlási kedv alig változott

– értékelte a felmérés eredményeit Balogh László, az ingatlanhirdetési portál vezető gazdasági szakértője.

Mindeközben az egy évvel korábbi 13 százalékról 17 százalékra nőtt a befektetési céllal vásárlást tervezők aránya. – Az elmúlt hónapokban lendületesen emelkedtek a bérleti díjak a kínálati piacon, sokan ráadásul bizonytalan gazdasági időszakban is biztonságos befektetési menedéknek tartják az ingatlant – jegyezte meg Balogh László.

