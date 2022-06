Minden, amit a lakásfelújítási támogatásokról tudni érdemes

– Az ellenőrzés kiterjed valamennyi elvégzett és támogatott kivitelezési munkára, illetve felhasznált anyagra. Amennyiben a helyszíni ellenőrzésen az igénylésben szereplő adatokhoz, dokumentumokhoz képest eltérést állapítanak meg, az a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetését is maga után vonhatja – hangsúlyozta a MÁK.

Falusi csok felújításra

A falusi csok célzottabb támogatást jelent, hiszen az csak tanyán, birtokközponton, illetve a preferált – korábban csökkenő lélekszámú – 2678 kistelepülésen vehető igénybe. A támogatás elnyerésének feltétele ugyanakkor kimondottan a felújítás-korszerűsítés. Költözés, ingatlanvásárlás esetén a család a támogatási összeg felét fordíthatja a vásárlásra, a juttatás másik felének kiutalása felújítási munkákhoz kötött.

A falusi csokot igénylő kétgyermekes család összesen 2,6 millió forint vissza nem térítendő támogatásra, emellett akár tízmillió forint kedvezményes hitelre jogosult, a háromgyermekesek pedig 10 + 15 millió forintra.

Saját, meglévő ingatlan esetén a felsorolt összegek felével gazdálkodhatnak a családok. A falusi csoknál lényegében mindenféle munkálatot el lehet számolni, ráadásul a juttatások kombinálhatók. Vagyis azok, akik a falusi csokot felveszik, jogosultak lehetnek az otthonfelújítási támogatásra is.

A falusi csokot eddig több mint 31 ezer család tudta igénybe venni.

S mindemellett ne feledkezzünk meg a babaváró támogatásról sem: az akár tízmillió forintnyi kedvezményes hitelt, mely három gyermek születése estén teljes mértékben vissza nem térítendő támogatássá válik, a legtöbben lakáscélra: vásárlásra, vagy éppenséggel felújításra fordítják.

Hogyan befolyásolja a szakemberhiány a lakásfelújítási támogatás igénybevételét?

Ugyanakkor évek óta gondot okoz a szakemberhiány. Nem ritka, hogy akár hónapokat kell várni egy-egy jó mesteremberre, jellemzően egy mostani megkeresésre már csak őszi időpontot tudnak mondani a legtöbben. Mégis megéri várni egy-egy megbízható, lelkiismeretesen dolgozó szakemberre, hiszen ahogy az erős kereslet idején lenni szokott, egyre több kóklerről, átverésről lehet hallani. Ez még egy kisebb, egy-két millió forintos felújítási munkálat esetén is rendkívül dühítő, különösen, ha a család régóta spórolt pénzéről van szó.

A jogorvoslati lehetőségek pedig bosszantóan sokáig elhúzódhatnak, már ha eredményre vezetnek egyáltalán.

Mindezt az utóbbi időben elképesztő ütemű áremelkedés tetézi. Már a Covid-járvány idején kialakult hiány egyes termékekből, az acél- és faáruk gyakorlatilag duplájukra emelkedtek. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) a múlt évvel kapcsolatban emlékeztetett rá, hogy a világkereskedelmi árváltozások a magyar piacra is begyűrűztek, a csaknem felerészben importtermékeket beépítő hazai építési piacon 15–160 százalék építőanyag- és alapanyagár-emelkedéseket regisztráltak. Az ÉVOSZ hangsúlyozta, hogy

az anyaghiányt a kormányzati intézkedésekkel ugyan sikerült elkerülni, a drágulást viszont nem lehetett kivédeni.

Az idén a háborús helyzet hatására talán a korábbinál is intenzívebben drágultak az építőanyagok: már az első negyedév végén átlagosan 15-25 százalékkal kerültek többe az építési termékek, mint 2021-ben. Az anyagárak emelkedése mellett pedig a szakemberek is egyre többért dolgoznak, már a szakmunkások körében is elérte az átlagkereset a négyszázezer forintot 2021 második fél évében.

Mindezek nyomán jellemzően mind többeknek kell újratervezniük lakásuk felújítását is, vagyis azt, hogy mi fér bele a költségkeretükbe. Miközben az alapkamat emelésével a lakáscélú hitelek is jelentősen megdrágultak,

a támogatott, felújításra igénybe vehető hitelek ebben a helyzetben még inkább felértékelődnek.

Folytatásuk következik. Mint arról lapunk elsőként beszámolt, a falusi csok eredetileg június 30-án lejáró határidejét a kormány 2022. december 31-ig kitolta, vagyis eddig a határidőig biztosan igényelhetők a kistelepülési ingatlanokra az állami mil­liók. Az otthonfelújítási program az év végéig az eredeti tervek szerint szintén folytatódik. A költségvetés jövő évi tervezete értelmében a családtámogatásokra fordított összeg mintegy 450 milliárd forinttal emelkedik, miközben valamennyi támogatási forma fenn fog maradni 2023-ban is.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Bach Máté)