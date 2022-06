Egyre keresettebb az otthonfelújítási program

Az otthonfelújítási program nyújtotta lehetőségekkel 2022 végégig a háztartások 7,8 százaléka biztosan, 12,4 százaléka valószínűleg élne, mindez pedig hibahatáron belüli elmozdulást jelez az előző negyedévhez képest, vagyis

változatlanul népszerű az állami támogatás a lakásfelújítók körében

– derül ki a GKI és a Masterplast májusi reprezentatív felméréséből. Az állami támogatás igénylése a családiház-tulajdonosok körében a legelterjedtebb, az ő tíz százalékuk biztos, 14 százalékuk valószínű résztvevőnek mondta magát.

Az állami támogatás iránti érdeklődés a fiatalok, a 30 év alattiak körében a legmagasabb, a biztosan és valószínűleg támogatást felvevők aránya körükben 11 és 21 százalék. Az életkor előre haladásával csökken az érdeklődés, a hatvan év felettieknél ugyanez az arány már csak négy és hat százalék. A program iránti érdeklődés a fővárosban a legalacsonyabb (nyolc és tíz százalék), a legmagasabb pedig a községekben (tíz és 14 százalék).

Az állami támogatást felvenni szándékozók 31 százaléka szeretné kihasználni a maximálisan igényelhető keretet, további negyedük legalább kétmillió, 31 százalékuk legalább egymillió forint támogatást venne fel. Mindezek alapján az átlagos igénylési összeg 2,1 millió forint, amely tízszázalékos emelkedés az egy évvel ezelőttihez képest.

A legnépszerűbb célok a fürdőszoba, a fűtési rendszer korszerűsítése, illetve a tetőfelújítás, de sokan szeretnék a belső terek felújítását is elvégeztetni. A külső nyílászárók cseréje és a napkollektor vagy napelemes rendszer kiépítése iránt minden negyedik válaszadó érdeklődött. Népszerű a klímaberendezések beszerelése vagy cseréje, a kerítés építése, felújítása, illetve a hőszigetelési munkálatok, ezek minden ötödik támogatást felvenni szándékozó család terveiben szerepelnek.

Lakásfelújításhoz többféle állami támogatás is elérhető. Az otthonfelújítási program keretében legfeljebb hárommillió forintot, a költségek maximum felét kaphatják vissza a gyermekes családok, de ehhez akár hatmillió forint államilag támogatott kölcsönt is felvehetnek. Emellett a falusi csok is használható felújítási, korszerűsítési célra a preferált 2678 kistelepülésen.

