Sokan abbahagyják az online vásárlást, ha bonyolult

Az online vásárlók döntő többsége internetes keresők segítségével tájékozódik, míg a válaszadók fele a közösségi médiában és a hírlevelekből is szerez információt. A vevők harmada a barátoktól, ismerősöktől is kér segítséget, ugyanakkor az influenszerek ajánlásai csak a megkérdezettek két százalékát befolyásolják – közölte a Bónusz Brigád az MTI-vel. A társaság és a GKID közös felméréséből az is kiderül, hogy

sok potenciális vevő azonnal abbahagyja az online vásárlást, ha a folyamat bonyolultnak tűnik.

Az adatok alapján a fogyasztók 85 százaléka internetes keresőkben tájékozódik a kedvezményes ajánlatokról. A második legnépszerűbb tájékozódási hely a közösségi média, a válaszadók közel fele ebből szerzi ismereteit: a 18–29 évesek 66 százaléka tájékozódik innen, ha vásárolni akar valamit.

Míg a 18–29 éveseknek csupán harmadára, addig a 40 év feletti válaszadók felére jellemző, hogy hírlevélből tájékozódik. Kuponos oldalakról értesül minden harmadik vásárló, ez az arány a 30–39 évesek között a legmagasabb (41 százalék). Egy-egy szolgáltató nyomtatott újságjából mindössze 13 százalékuk kap hírt az akciókról, de a 25–39 évesek közül csak 6-7 százalék forgatja az akciós újságokat.

A felmérés kimutatta, hogy a legtöbben, a fogyasztók 84 százaléka a kuponokat, akciókat kínáló weboldalakon tervez online szolgáltatásokat, utazásokat, élményeket vásárolni.

Közvetlenül a szolgáltatók weboldalán a válaszadók 47 százaléka, a szállásadásra specializálódott oldalakon 56 százalék vesz igénybe szolgáltatást, utazást.