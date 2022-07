Orbán Balázs: Az európai energiaválság megélhetési válsággal fenyegeti a középosztályt

Kiemelte: „S ha ráadásul ez a folyamat a fogyasztásával a gazdasági növekedést egyébként jelentősen támogató középső jövedelmi csoportokat is eléri, akkor számottevően megnő a recesszió esélye. Most a háborús infláció és főként az elszálló energiaárak nyomán – ha nem is tankönyvi példa szerint – valami hasonló van kialakulóban Európa nyugati felén.”

Az eurózónában ugyanis egy év alatt 42 százalékkal emelkedtek az energiaárak. A gázolaj literenkénti ára Franciaországban több mint negyedével, Olaszországban ötödével nőtt fél év alatt, s a dízelért Németországban 27 százalékkal, Hollandiában pedig majdnem harmadával kell most többet fizetni, mint januárban

– húzta alá bejegyzésében a politikus.