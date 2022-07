Egyre nagyobb gond a gyógyszerhiány

Egyre nagyobb hiányról számolnak be a német gyógyszeripar résztvevői, legyen szó fájdalom- vagy lázcsillapítókról, szemcseppekről vagy vérnyomáscsökkentőkről, esetleg gyerekeknek készült gyógyszerekről.

„Soha nem volt még olyan rossz a helyzet, mint most. Jelenleg mintegy százféle gyógyszer nem áll rendelkezésre” – mondta egy német gyógyszerész az egyik bajor lapnak, melynek cikkét a V4NA nemzetközi hírügynökség ismertette.

A Bajor Gyógyszerész-szövetség szerint a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború ­miatt megnőtt a kereslet például a fájdalomcsillapítók és az altatószerek iránt. A gyógyszerellátással kapcsolatos problémák nem teljesen új keletűek. Egy felmérés során a németországi gyógyszerészek kétharmada úgy nyilatkozott, hogy a szűk ellátási keresztmetszetek jelentik az egyik legnagyobb bosszúságot a napi munkájuk során. Egy nürnbergi gyógyszertár alkalmazottja arról számolt be, miszerint akkora a gyógyszerhiány, hogy régóta nem tudják rendesen feltölteni a bolt készleteit. A férfi – aki a megrendelésekről gondoskodik – arról is egyeztetett a főnökével, hogy már most megrendeljék-e a következő téli készleteket, mert a gyógyszerhiány még hosszú ideig fennáll majd.

A gyógyszerészek szerint a problémát az okozza, hogy az utóbbi években egyre több gyógyszeripari üzem költözött külföldre, mert Németországban túl szigorú követelményeknek kell megfelelnie a gyáraknak. Mivel az ukrajnai háború, az energiaválság és az infláció miatt a logisztikai ipar bajba került, a gyógyszerek szállítása is egyre költségesebb, ráadásul akadozik az ellátás. A gyermekeknek készült gyógyszerekből hónapok óta hiány van, márciusban például alig lehetett kapni fájdalom- és lázcsillapítót, de a gyermekeknek gyártott orrspray-ből is komoly hiány alakult ki.

Vannak olyan gyógyszerek is, amelyek elengedhetetlenek a súlyos betegségek kezeléséhez. Tavasszal pánik tört ki Németországban, amikor hiánycikké vált a mellrák kezelésére használt, tamoxifen hatóanyagot tartalmazó gyógyszer. Azok a gyógyszergyárak, amelyek mégis Németországban maradtak, most az energiaválság miatt kerültek bajba.

A gyártók már közvetlenül az ukrán háború kitörése és a szankciós politika meghirdetése után arra figyelmeztettek, hogy ha nem lesz elegendő energiahordozó, akkor a gyógyszeripar néhány hét alatt kártyavárként omolhat össze.

„Ha gázhiány lépne fel, azonnal biztosítani kell a gyógyszer- és gyógyászati termékek gyártóinak további ellátását” – követelte még áprilisban a Német Gyógyszergyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója, aki szerint beláthatatlan károkat szenvedhet az iparág.

A helyzeten nem segít, hogy a gyárak kénytelenek kisebb kapacitáson termelni, hogy némi energiát spóroljanak, eközben a gyógyszerek előállítása egyre költségesebb, így a gyógyszertárak is magasabb áron kénytelenek megvenni a készítményeket. A többletköltségeket a vásárlók sem tudják elkerülni.