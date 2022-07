Indiai sofőr magyar kamionban

„Első indiai sofőrünk, Kumarasan teljesítette átfogó oktatási programunkat, és elindult első útjára. Gratulálunk neki” – tette közzé a Waberer’s fuvarozási és logisztikai cég a közösségi oldalán. A sofőr a képzés után már el is kezdett dolgozni, és azt mondta, hogy egy álom vált valóra számára azzal, hogy Volvo teherautót vezethet a cégnél. Kumarasan Mahendran azt írta ki a saját profiljára, hogy köszöni a Waberer’s Internationalnek, hogy az első vezetés lehetőségét Magyarországon egy nagyon kényelmes Volvóban, egy függönyponyvás pótkocsival tehette meg. Ez fantasztikus élmény volt számára.

Büszke arra, hogy ő lehetett az első indiai sofőr a Waberer’snél, aki vezetni kezdhetett.

A teherautó-sofőr négyéves vezetési tapasztalattal érkezett a céghez. Korábban Indiában az Ashok Leyland multinacionális autógyártónál dolgozott. A cég az Egyesült Királyságba és az Európai Unió területére szállít árukat. A kamionos hozzátette, szerinte a magyar oktatók nagyon kedvesek voltak, és nagy képzési tapasztalattal remek sofőröket készítenek fel az európai utakra. „A legjobbakat kívánom az ezután érkező indiai sofőröknek, hogy kiváló teljesítményt nyújtsanak” – írta.

Rakodásra várakozó kamionok. Import áru, importált sofőrök. Fotó: Éberling András

A Waberer’s márciusban jelentette be, hogy a közeljövőben 79 sofőrt és három flottaüzemeltetőt vesz fel Indiából. Közülük Mahendran az első teherautó-vezető. Az első 19 sofőrből álló csoport már megérkezett, rájuk két hét szakmai tanfolyam, majd vizsga, illetve belső oktatás is vár. Ezt legalább két hét belföldi gyakorlat követi, utána angliai fuvarmegbízásokat fognak teljesíteni – olvasható a Trans.info logisztikai hírportálon. A gépkocsivezetők egy munkaközvetítő cégen keresztül érkeztek Magyarországra, és van saját, a társaság által biztosított, nem a Waberer’s állományába tartozó koordinátoruk is, akihez a magyar munkatársak is fordulhatnak, ha kérdésük vagy problémájuk lenne.

A Waberer’s kötelékében már eddig is dolgoztak külföldi járművezetők, igaz, többnyire a környező országokból származók.

Különösen sok ukrán alkalmazottjuk volt, akik azonban a háborús helyzet miatt hazatértek.

A sofőrhiány egyébként is állandó gond, hiszen a szakma elöregszik, a fiatalok közül egyre kevesebben választják ezt a hivatást, és a nyugat-európai országok elszívó ereje sem elhanyagolható tényező, így a vállalat új utakat keresett az üres pozíciók feltöltésére. Nagy-Britanniában, Hollandiában, Franciaországban már jó ideje alkalmaznak ázsiai és afrikai országokból érkező jelentkezőket, Magyarországon azonban ez eddig nem volt bevett szokás. A Waberer’s most meglépte azt, amit már többen fontolgattak.

Ahhoz, hogy egy harmadik országbeli munkavállaló az EU-n belül fuvarozási tevékenységet végezhessen, ugyanazokat a jogosultságokat kell megszereznie, ugyanazokat az engedélyeket kell kiváltania, mint egy magyar jelentkezőnek. Pályaalkalmassági vizsgálaton kell átesni, illetve kell egy olyan vezetői engedély, amelyet Magyarország is elismer. A vizsgálaton háromféle minősítés szerezhető: alkalmas, korlátozott ideig alkalmas, illetve nem alkalmas besorolás – igaz, utóbbi esetben van lehetőség újbóli vizsgára.

A nemzetközi fuvarozás személyi állománya is egyre nemzetközibbé vált az utóbbi években, a jelenség tehát nem számít újnak.

A folyamatok hátterében nem a bérezési megfontolások, hanem a szűkös munkaerőpiac és a nagyarányú kereslet ellentmondása feszül.

Egyre több esetben foglalkoztatnak külföldi, szinte minden esetben harmadik országbeli munkavállalókat a magyar vállalkozások – nyilatkozta korábban a Portfolio.hu kérdésére Árvay Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) kommunikációs vezetője. Mint hangsúlyozta, az ukrán háború miatt Magyarországon eltűnt ukrán gépkocsivezetők hirtelen nagyon mély űrt hagytak maguk után, őket valamilyen módon pótolni kell.

Borítókép: Kamionok haladnak az M1-es autópályán (Fotó: Kisalföld/Nagy Gábor)