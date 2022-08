Egyre nagyobb a baj Hollandiában a növekvő energiaárak miatt

A hágai vezetés is részben a munkáltatóktól várja a megoldást, mert látnak lehetőséget a bérek emelésére. A miniszterelnök szerint azonban az állampolgároknak is ki kell venniük a részüket a válságkezelésből. A kormányfő olyan intézkedéseket ígért, amelyekkel a hollandok a lehető legkevesebb energiát használják fel. Hozzátette, hogy telente akár a következő tíz évben is nehézségekkel szembesülhetnek.

Hollandiában már most csaknem egymillió ember él a szegénységi küszöb alatt, az év végéig pedig ez a szám további kétszázezerrel nőhet. A gazdasági szakemberek úgy számolnak, hogy a háztartások vásárlóereje jelentősen csökken, ami visszaveti a fogyasztást.

Arjan Vliegenthart elemző szerint „azt látjuk, hogy az emberek már a legszükségesebb kiadásaikat is csökkentik. Lemondják például a szabadságokat. Az egészséges ételeket kevésbé egészségesek váltják fel, amelyek sajnos olcsóbbak. Sőt olyanok is vannak, akik már nem esznek meleg ételt” – magyarázta egy pénzügyi elemző – írja a Híradó.hu.

A dánokat is visszafogja a drágulás. Egy organikus zöldségek és gyümölcsök értékesítésével foglalkozó cég vezetője szerint az elmúlt hónapokban néha ki kellett dobniuk egyes termékeket, mert senki nem vette meg. Jens Nannerup a GASA Odense Fruit and Vegetables vezérigazgatója elmondta: – Megszoktuk, hogy előre tervezhetünk, mert előre tudtuk jelezni a vásárlói szokásokat. Ez az év azonban nagy meglepetéseket tartogat számunkra.