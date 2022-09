A jegybank jövő év elejétől várja az infláció lassulását

Az igazgató megemlítette azt is, hogy a bizalmi indexek egyelőre markáns, a 2020-as év második negyedévi krízisénél nagyobb romlást mutatnak mind a fogyasztók, mind a vállalatok oldaláról. A vállalatok – a költségeik emelkedése és a növekedési kilátások romlása miatt –, egyre kevesebben terveznek beruházásokat. A beruházási ráta továbbra is magas szinten stabilizálódik, amiben az is közrejátszik, hogy magas a beruházások árindexe: az idei 28,7 százalékos ráta után 27,8 és 27,5 százalék várható jövőre és azt követően, összegezte utalva arra, hogy a globális inflációs környezet mérséklődik – fűzte hozzá.