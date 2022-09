Búcsú a paradicsomszósztól?

Nagy bajban vannak az olasz gazdálkodók, és a feldolgozóipar szereplőinek sem rózsás a helyzete. A legnagyobb olasz gazdaszervezet, a Coldiretti szerint azonnali intézkedésekre van szükség az agrár-élelmiszeripar megmentéséhez. A szervezet megbeszélésre invitálta Daniele Franco gazdasági minisztert és Giancarlo Giorgetti gazdaságfejlesztési minisztert, ahol felhívták a politikusok figyelmét, hogy ha nem lépnek időben, a termelők és feldolgozók jelentős része kénytelen lesz csődöt mondani.

Az egész Európát sújtó energiaválság súlyos terhet ró az ágazat szereplőire, az elszálló költségek miatt az olasz gazdaságok 13 százaléka kritikus, bezárásközeli állapotban van, minden harmadik pedig veszteségesen üzemel.

A szervezet szerint ez nem is csoda olyan gazdasági körülmények között, ahol a műtrágya ára 170 százalékkal, a takarmány átlagosan 90 százalékkal, a dízel 129 százalékkal, az öntözéssel kapcsolatos költségek pedig mintegy 300 százalékkal emelkedtek az elmúlt hónapokban. A feldolgozóiparnak is komoly érvágást jelent az áremelkedés. Az üvegek ugyanis a tavalyihoz képest 30, a konzervdobozok 60, a műanyag csomagolóanyagok pedig 70 százalékkal drágultak, de nőttek a tetrapack csomagolással, a címkékkel és a kartonpapírokkal kapcsolatos kiadások is.

A Coldiretti becslése szerint a teljes élelmiszeripart sújtó árnövekedés összege 575 milliárd euró körüli, ami a teljes olasz GDP negyede, és csaknem 70 ezer agrár-élelmiszeripari vállalat négymillió munkavállalóját érinti valamilyen mértékben.

A helyzet az előttünk álló hónapokban tovább romolhat, s előfordulhat az is, hogy az európai háztartásoknak nélkülözniük kell a legkedveltebb olasz élelmiszereket. A FruitVeb honlapján megjelent cikk tanulsága szerint a tipikus olasz élelmiszerek gyártása, feldolgozása erre az időszakra koncentrálódik, a gazdálkodók helyzete pedig bizonytalanná teszi a termékek piacra kerülését.