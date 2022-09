Eltűnt a makói hagyma

– Az elmúlt egy hétben kaptunk ötven-száz milliméter csapadékot, az eső azonban már nagyon későn érkezett. Mindez a vöröshagyma esetében végzetes következményekkel jár, ugyanakkor a fokhagymánál is súlyos károk keletkeztek – fogalmazott a szakember.

Véleménye szerint a megfelelő vízgazdálkodáshoz szükséges feltételek kiépítése nélkül nincs jövője a magyar hagymának. A termelőkben ugyanakkor még van ambíció, így ha a déli régiókban meglenne a földek öntözéséhez szükséges infrastruktúra, azok is újra megjelennének az ágazatban, akik két-három éve már feladták a hagymatermesztést. – A déli régióban hagymát víz nélkül nem lehet termelni, a dughagyma se nagyon nő meg, a magról vetett meg egyáltalán nem jön ki. Öntözés nélkül nincs mire alapozni, a szárazság húsz–ötven százalékos hozamveszteséget okoz – jegyezte meg az elnök.

Az idei hagymatermésre ugyanakkor nem csak a hazai gazdák panaszkodnak.

Az egész Európát sújtó aszály miatt számos helyen arról számolnak be a termelők, hogy nem megfelelő a hagyma növekedése, a nyári betakarítású, magról vetett hagyma mennyisége elmarad az előző években tapasztalttól.

A Magyar Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeb honlapján elérhető elemzés szerint az idén javarészt apró, kisebb átmérőjű hagymát takaríthatnak be a gazdálkodók. ­Emiatt az ilyenkor szokásos áresés nemhogy elmarad, hanem az is előfordulhat, hogy drágul a termés, ami szokatlan a szezon ezen pontján. Németországban például a zsákos kiszerelésű vöröshagyma ára száz kilogrammra vetítve 35-36 euró volt augusz­tus közepén, ami jóval magasabb, mint a tavaly ilyenkor regisztrált 25 euró.

A Német Hagymaszövetség eközben arra szólította fel a csomagolókat és a kiskereskedőket, hogy kisebb átmérőjű hagymát is fogadják el. A szervezet szerint igencsak aggasztó a helyzet, ezért az apró áru is hozzájárulhat az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelemhez, és a fogyasztók rendeltetéstől függően a kisebb hagymáknak is örülni fognak, mivel ezek íz és zamat tekintetében semmivel sem rosszabbak a nagyobbaknál.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)