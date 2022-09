Óriási gázmezőkön ül Európa, mégsem tudja kitermelni

Többek között Németország, Franciaország, Hollandia és Bulgária döntött a repesztéses eljárás tiltásáról, míg a brit szigeteken is csak két hasonló kút üzemel a moratóriumot megelőző időből.

Bár bizonyos becslések szerint az unió területén nagyobb készletek találhatók palagázból, mint az Egyesült Államokban,

a kontinensen egyedül az orosz gáztól már régóta szabadulni vágyó Ukrajnát kivéve sehol nem folyik ezen készletek érdemi kiaknázása. Azonban hiába a magas készletek, az európai termelést korlátozza, hogy szemben az óceán túlpartján tapasztalhatóval, a népsűrűség jóval magasabb és a lakossági ellenállás is nagyobb az eljárással szemben. A technológia pedig növeli a földrengések gyakoriságát. 2013-ban egy London közeli kis falunál tüntetők akadályozták meg a fúrások folytatását, sőt egy évvel korábban hasonló események zajlottak Lengyelországban is – olvasható az Oil Price összefoglalójában.

Fotó: Vg.hu

Az olyan olajóriások, mint az Exxon, a Chevron vagy a TotalEnergies, lengyel projektjeiket nemcsak a lakossági ellenállás, de a tesztfúrások alacsony hozama miatt is megszüntették. A gyenge eredményeket hozó fúrások kérdőjeleket vethetnek fel a jelentős gázvagyonról szóló becslések pontosságával kapcsolatban is. További problémát jelent, hogy a föld mélyén található nyersanyagok az európai szabályozás értelmében az állam tulajdonát képezik, szemben az amerikai szabályokkal, ahol a földek tulajdonosai is profitálnak a termelésből.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)