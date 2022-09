Ukrajnán is múlik, hogy lesz-e éhínség

Az viszont kétségtelen, hogy Ukrajna agrárállam. Az elmúlt években mégis előfordult, hogy ezt a megfogalmazást sértőnek tartották. Az agrárszektor fejlesztése és korszerűsítése azonban a háború megváltozott körülményei mellett is az ukrán gazdaság motorja lehet. A nehéz helyzetben lévő országban ez lehet(ne) az ukrán gazdaság és a globális biztonság fenntartásának a „mentőmellénye”.

Ukrajna függetlenségének évei alatt a helyi gabonapiac alapvetően megváltozott – a termelés csaknem harminc százalékkal nőtt. Tavaly rekordtermést takarítottak be, ezzel

Ukrajna bekerült az öt legnagyobb gabonaexportáló ország közé.

Ennek megfelelően nőtt a mezőgazdasági termékekből származó bevétel is. Az agrárszektor az ország GDP-jének 18 százalékát, a devizabevételeknek a 40 százalékát adja. Idén persze kevesebb a termés, ezáltal a bevételek is apadnak. Az előrejelzések azonban még ilyen körülmények között is viszonylag megnyugtatók.

Figyelembe véve, hogy Ukrajnában a hazai fogyasztás a háború aktív szakasza előtt nem haladta meg a 33 millió tonnát (gabona és olaj), az új terméssel is reális esély mutatkozik az exportra – írja a Vg.hu.

Az ukrán gazdálkodóknak azonban rendkívüli kihívásokkal kell szembenézniük.

A tengeri kikötők blokádja miatt márciustól augusztusig szinte teljesen leállt a mezőgazdasági termékek kivitele. Márciusban mindössze 250 ezer tonnát exportáltak, augusztusban, miután feloldották az odesszai kikötők blokádját, ez a szám átlépte a négymilliót.