Villany- és gázfelárat kell fizetnie egy nápolyi pizzéria vendégeinek

Áram- és gázhozzájárulási díjat számolt fel egy nápolyi pizzéria, miután meredeken emelkedni kezdtek az étterem rezsiköltségei. Így egy pizza és egy palack víz a szervizdíjjal együtt több mint 11 euróba került a korábbi hét helyett. A pizzéria tulajdonosa mindezt saját bevallása szerint azért tette, hogy felhívja a figyelmet a problémákra. A nyugtán a margherita pizza ára öt euró, a vízé két euró volt, ehhez pedig jött az ötven cent gázdíj, 1,20 euró áramdíj és 1,50 euró bérleti díj.

A vállalkozó azt állítja, hogy a rezsi és az ehhez kapcsolódó kiadások ára egy hónap alatt megháromszorozódott. – Igazságos lenne, ha a számlán feltüntetnénk az összes olyan tételt, ami miatt emeltük az árakat? – tette fel a kérdést a pizzéria tulajdonosa, aki egy posztban közzétette az augusztusi közüzemi számlája nyugtáját is, amin jól láthatóan szerepel a közel 8300 eurós összeg, ami az előző hónapban még csak 2500 euró volt.

A költségei tehát több mint a háromszorosára emelkedtek, az előrejelzések szerint pedig a következő hónapokban a magas energiaárak még tovább nőhetnek. Ezért az étterem tulajdonosai arra kérik a kormányt, hogy az állításuk szerint katasztrofális válságot okozó árakat segítsen letörni.

Azonban nem a nápolyi volt az egyetlen étterem, ahol a tulajdonos hangot adott a felháborodásának. A Casalamaggiore településen található pizzéria tulajdonosa egy több mint négyezer eurós villanyszámlát tűzött ki a kirakatba, és azt írta mellé: „Ha a kiadások tarthatatlanná válnak, adj el egy pizzát tíz euróért és legyél tolvaj, vagy zárd be az üzletet?”

Alberto Rovati hozzátette: „A villanyszámla múlt vasárnap érkezett meg, ezért úgy döntöttem, hogy még aznap este kiállítom a kirakatba. Természetesen nem azért tettem, hogy megijesszem a vásárlókat, hiszen hűségesek, és hiszem, hogy újra el fognak jönni. De egyértelmű akarok lenni, határozottan tiltakoznunk kell, mert ez így nem mehet tovább.”

Rovati a kiállított számla mellé tett egy 2021 júliusában kapott villanyszámlát is, amin jól látni, hogy akkoriban csak 1350 eurót kellett fizetnie, ami tizenkét hónap alatt háromszázszázalékos növekedést jelent. Ehhez jönnek még az egyéb költségek, a gáz, a nyersanyagok, a személyzet. „Egy gyors számolás után, ha ez így folytatódik, két út áll az üzlet előtt: vagy árat emelünk, vagy bezárunk. Ha ma nyolc-kilenc eurót kérnénk egy margheritáért, akkor valószínűleg minden költséggel együtt nullszaldós lenne a pizzéria. Ebből adódik a tízeurós díj kilátásba helyezése. Ha más haszna nincs is, de úgy gondolom, hogy őszinte és átlátható voltam az ügyfeleimmel. Nem feledve, hogy az elmúlt két évben a zárlatok és a különböző korlátozások között az egyetlen igazán jó évszak a folyamatos munkára mindig a nyár volt. És még ezt a szempontot is figyelembe kell venni” – tette hozzá Rovati, majd végezetül azt mondta: „Nem fogok tíz euróért pizzát árulni. Az ár 5,50 euró marad, amíg nyitva tudok tartani.”

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Europress/AFP)