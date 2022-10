Jegybanki akció a hazai fizetőeszköz védelmében

Az intézkedések hatására a forint erősödött, egy euró mintegy 10 forinttal kerül kevesebbe, mint tegnap. Ugyanakkor az is látszik, hogy a hazai fizetőeszköz még így is gyenge, ennélfogva lehetséges, hogy szükségesek lesznek további lépések is az árfolyam erősítése és az infláció letörése érdekében. Viszont ki kell emelni azt is, hogy az eddigi erősödés csak a bejelentésre adott reakciókat tükrözi, az eszközök tényleges aktiválása további forinterősödést válthat ki.