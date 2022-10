Jobbágy Dénes a hitelek saját tőkéhez képest magas arányán javítana

Arra a kérdésre, hogy mekkora szerepe van a Hiventuresnek a magyar gazdaság versenyképességében, Jobbágy Dénes válaszában kiemelte:

A magyar gazdaság versenyképességének számtalan aspektusa van, amelynek egy fontos, de nem meghatározó szereplője a Hiventures. Rajta kívül számos, nem állami tulajdonú alapkezelő is dolgozik, fektet be a piacon nagyon sikeresen, ahogy mi is például, hiszen az elmúlt három évben a Széchenyi Alapok 68 milliárd forintot helyezett ki.

Úgy folytatta: „És persze nem csak ez a két alapkezelő van a piacon. Az említett időszakban például nagyon sikeres volt a Lead Ventures és a GB Partners is, hogy másokat ne is említsek. De függőségi viszonyról a gazdaság vonatozásában egyikőnk kapcsán sem beszélhetünk. Arról viszont már annál inkább, hogy a kockázati-tőkepiac jelentősen megerősödött, a termékportfóliók kiszélesedtek, továbbá a kockázati tőkealapok mellett a magántőkealapok is megjelentek. A Széchenyi Alapok célja, hogy tőkét biztosítson az arra alkalmas hazai kötődésű vállalatok számára. A vállalatok fejlesztésén keresztül garantálható ugyanis a magyar gazdaság fejlődése és stabilitása. Fontos, hogy a lehető legszélesebb körnek biztosítunk finanszírozást. Itt gondolok elsősorban a nagy hozzáadott értékű vállalkozásokra, hagyományos iparágú, de akár diszruptív kkv-kre, pénzintézetekre és nagyvállalatokra, vagy érettebb életfázisú startupokra is. Emellett segíteni próbáljuk a korai startupokat is, ugyan nem közvetlenül, hanem inkubátorokon és akcelerátorokon keresztül. A magyar gazdaság versenyképessége szempontjából kiemelt fontosságú a még tavaly indult együttműködésünk az Óbudai Egyetemmel az ott létrejövő szellemi alkotások üzleti hasznosítása érdekében. Azt szeretnénk lemásolni, ami annak idején lehetővé tette a Szilícium-völgy felemelkedését Amerikában.”

Borítókép: Jobbágy Dénes, a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)