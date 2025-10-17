buszroncsjárműkatasztrófavédelemláng

Kigyulladt egy autó, miután busszal ütközött a főúton, egy ember beszorult az égő roncsok közé

A buszon negyven ember utazott.

2025. 10. 17. 19:27
Frontálisan karambolozott egy busz és egy személyautó Ajkán, a 8-as főút 83-as kilométerénél – adta hírül a katasztrófavédelem. 

Az ütközés miatt a személyautó kigyulladt, a roncsok közé egy ember beszorult. Az ajkai hivatásos tűzoltók érkezése előtt a lángokat egy helyszínen tartózkodó eloltotta. 

Az ajkai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A buszon negyvenen utaztak, ők a tűzoltók érkezése előtt leszálltak a járműről. Az érintett útszakaszt lezárták.


