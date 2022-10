Sebészeti robotokban használják a volfrámszálat

A Tungsram gyáraiban a csődvédelem idején is zajlanak a fejlesztések, például a Hajdúböszörményben kidolgozott technológia révén az eddig a hagyományos izzólámpában használt volfrámszál már a robotsebészetben játszik fontos szerepet – írja a Vg.hu. A gazdasági hírportál cikke szerint a Tungsramnak is szerepe volt abban, hogy az idén májusban munkába állhatott a Semmelweis Egyetem klinikáján az egyetem immár saját robotsebészeti műszere, amellyel az első napokban három műtétet is végrehajtottak.

A Da Vinci Xi rendszerrel januárban végeztek először beavatkozást. A robotsebészeti eszközökkel komplex műtétek is végezhetők.

Jörg Bauer, a Tungrsam Zrt. vezérigazgatója cége jövőjét éppen a volfrámszálhoz hasonló sikersztorikban látja – fejtette ki a Vg.hu-nak. Mint fogalmazott: „A múltban megismert anyagokat, képességeket jövőbiztos iparágakban hasznosíthatjuk, ha a közelgő csődegyezségi tárgyaláson sikerül megállapodni a hitelezők többségével, és tovább folytathatjuk a vállalat átalakítását fenntartható irányba”.

A cikk szerint a Da Vinci sebészrobotrendszert világszerte használják, hatezernél is több működik belőle, és 1,2 millió beavatkozást hajtottak már végre ezek segítségével.

A rendszer robotkarjait egy irányítópulton keresztül kezelhetik az orvosok, ahol 3D-s videórendszer és felnagyított, nagy felbontású kép segítségével látják a műtéti területet. A robotkarok segítik a sebészeti eszközök egészen finom, precíz kezelését, olyan bonyolultabb eljárások is végezhetők velük, amelyek hagyományos műtéti eljárásokkal vagy laparoszkópos megoldással nem.

Mint Bánhidi Viktor, a Tungsram hajdúböszörményi és budapesti gyárának igazgatója felidézi, a volfrámból, ebből a hihetetlenül kemény fémből készült huzalt a világ fényforrásiparágában 1906-tól használják izzószálként. Mivel a hagyományos izzók mára visszaszorultak, a Tungsram új irányokat választott a volfrámszálak fejlesztésének, például a fenti robottechnikát, azon belül is az orvosieszköz-alkatrészeket.

Szakemberei két év alatt dolgozták ki egy olyan volfrámszál anyagát és gyártástechnológiáját, amely megfelel a legszigorúbb orvosi technikai előírásoknak is. Az FDA, az USA Élelmiszer és Gyógyszer-ellenőrzési Hatósága is validálta a terméket, amelyből több százezer kilométernyi mennyiséget szállítanak vevőkhöz, elsősorban az Egyesült Államokba.



