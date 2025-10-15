Babis: Csehország az első, és csak utána jön Ukrajna

Az Ukrajna javát szolgáló cseh lőszerbeszerzési kezdeményezést az októberi képviselőházi választások eredményeképpen éppen most alakuló hárompárti kormánykoalíció élesen bírálja. A múlt hétvégi képviselőházi választásokon győztes mozgalom vezetője, Andrej Babis azt mondta:

Amennyiben az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) tagja lesz a leendő kormánynak, akkor az állami költségvetésből már nem adnak pénzt Ukrajnának fegyverekre.

Andrej Babis, aki nagy valószínűséggel a leendő kormány vezetője lesz, azt mondta: Csehország az Európai Unión keresztül fogja segíteni Ukrajnát, másfelől pedig a cseh fegyvergyárak továbbra is adhatnak el fegyvert Ukrajnának. Rámutatott, hogy Csehország évente hatvanmilliárd koronát (960 milliárd forint) fizet be az EU Ukrajnát segítő kasszájába.