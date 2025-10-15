Andrej Babis: Az első Csehország, és csak utána jön Ukrajna

Petr Fiala szerint az Ukrajnának nyújtott segélyek ellentételezéseként Csehország 25 milliárd koronát (négyszázmilliárd forint) kapott egyebek között az Európai Uniótól vagy fegyverek formájában az Egyesült Államoktól és Németországtól. Az Ukrajnának küldött segélyek között tartják számon a cseh hadsereg raktáraiból származó, az országban már nem használható hadfelszerelést és az ukrán katonák kiképzését is – jegyezte meg.
Elmondta: 2022 februárja, tehát Oroszország Ukrajna elleni támadásának kezdete óta, Csehország különféle utakon összesen 3,7 millió nagy kaliberű lőszert adott Ukrajnának.
Idén már 1,3 millió nagy kaliberű lőszert küldtünk Ukrajnába, ezt az év végéig szeretnénk 1,8 millióra növelni
– fejtette ki.