Jön az Orbán–Trump-találkozó + videó

Andrej Babis: Az első Csehország, és csak utána jön Ukrajna

Csehország eddig 17,4 milliárd korona (278,4 milliárd forint) értékű hadfelszerelést adott Ukrajnának – közölte Petr Fiala miniszterelnök a kormány szerdai ülése utáni sajtótájékoztatóján. Andrej Babis, aki nagy valószínűséggel a leendő kormány vezetője lesz, azt mondta, hogy egy koronát sem adnak a költségvetésükből fegyverekre Ukrajnának.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 19:58
Andrej Babis és Orbán Viktor
Andrej Babis és Orbán Viktor Fotó: ALEX HALADA Forrás: APA-PictureDesk
Petr Fiala szerint az Ukrajnának nyújtott segélyek ellentételezéseként Csehország 25 milliárd koronát (négyszázmilliárd forint) kapott egyebek között az Európai Uniótól vagy fegyverek formájában az Egyesült Államoktól és Németországtól. Az Ukrajnának küldött segélyek között tartják számon a cseh hadsereg raktáraiból származó, az országban már nem használható hadfelszerelést és az ukrán katonák kiképzését is – jegyezte meg.

Jó eséllyel Csehországtól se kap több támogatást Ukrajna
Jó eséllyel Csehországtól sem kap több támogatást Ukrajna
Fotó: MICHAL CIZEK / AFP

Elmondta: 2022 februárja, tehát Oroszország Ukrajna elleni támadásának kezdete óta, Csehország különféle utakon összesen 3,7 millió nagy kaliberű lőszert adott Ukrajnának. 

Idén már 1,3 millió nagy kaliberű lőszert küldtünk Ukrajnába, ezt az év végéig szeretnénk 1,8 millióra növelni

– fejtette ki. 

Babis: Csehország az első, és csak utána jön Ukrajna

Az Ukrajna javát szolgáló cseh lőszerbeszerzési kezdeményezést az októberi képviselőházi választások eredményeképpen éppen most alakuló hárompárti kormánykoalíció élesen bírálja. A múlt hétvégi képviselőházi választásokon győztes mozgalom vezetője, Andrej Babis azt mondta:

Amennyiben az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) tagja lesz a leendő kormánynak, akkor az állami költségvetésből már nem adnak pénzt Ukrajnának fegyverekre.

Andrej Babis, aki nagy valószínűséggel a leendő kormány vezetője lesz, azt mondta: Csehország az Európai Unión keresztül fogja segíteni Ukrajnát, másfelől pedig a cseh fegyvergyárak továbbra is adhatnak el fegyvert Ukrajnának. Rámutatott, hogy Csehország évente hatvanmilliárd koronát (960 milliárd forint) fizet be az EU Ukrajnát segítő kasszájába.

Egy koronát sem adunk a költségvetésből fegyverekre Ukrajnának

– szögezte le korábban Babis. A politikus már több alkalommal is megfogalmazta kétségeit a lőszerbeszerzési kezdeményezéssel kapcsolatban; azt állította, hogy az nem átlátható, s csak magáncégek keresnek rajta. Jan Lipavsky külügyminiszter viszont visszautasította ezeket a bírálatokat.

Borítókép: Andrej Babis és Orbán Viktor (Fotó: AFP)

