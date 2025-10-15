Carter-katasztrófa: a matematikai egyenlet, ami megjósolja az emberiség végét

A Carter-katasztrófa, ami világvége-érvként is ismert elméleti modell, arra keresi a valószínűségszámítás eszközeivel választ, hogy mennyi ideje lehet még hátra az emberi civilizációnak. A világvége-érvet eredetileg Brandon Carter ausztrál asztrofizikus vetette fel még 1983-ban, de hozzá hasonló eredményre jutott két másik elméleti fizikus, J. Richard Gott és Holger Bech Nielsen is.

A Carter-katasztrófa az emberiség fennmaradásának idejére keresi a választ Fotó: William M. Briggs

A Carter-katasztrófa, a kopernikuszi elv és az univerzális egyidejűség

Amióta intelligens fajjá váltunk és elkezdtük tanulmányozni a kozmoszt, az emberiség hosszú utat járt be, hogy rájöjjön: nem mi vagyunk az univerzum, a galaxis, sőt még a Naprendszer középpontja sem. Bár ez a felismerés az egoista ember számára csalódást keltő volt, mégis olyan felfedezésekhez vezetett az univerzum valódi természetével kapcsolatban, ami a valós helyzetet leíró, vagy ahhoz nagyon közel álló kozmológiai modellekhez vezetett a tudománytörténet fejlődésében.

Az univerzumra vonatkozó modern ismereteket a kopernikuszi elvek alapozták meg Fotó: NASA/JPL-Caltech

Bár már korábban is adódtak kétségek azzal a sokáig axiómaként kezelt elképzeléssel, miszerint az univerzum minden irányban homogén és izotróp, mégis ennek feltételezése vezette el a tudományt például a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás és a Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker (FLRW) metrikával kapcsolatos előrejelzésekhez, amelyek egy táguló univerzumot írnak le, és amelynek helyességét később a csillagászati ​​megfigyelések is megerősítettek. „A kopernikuszi elv ami a (modern) csillagászat sarokkövévé vált kétségtelenül fontos szerepet játszott számos olyan tudományos tesztben, amik a kozmológiai modellek életképességét vizsgálták” – magyarázta Albert Stebbins, a Fermilab munkatársa a Phys.org. tudományos szaklapnak még 2008-ban.

Az ősrobbanásra vezethető vissza az univerzum tágulása Fotó: Solar Story

„Ez egy nagyon hasznos elv, mivel azt sugallja, hogy az itt és most ugyanaz, mint az ott és most, illetve hogy az itt és akkor is ugyanaz, mint az ott és akkor. Nem kell visszanéznünk az időben, hogy lássuk, milyen volt az univerzum a múltban – elég csak nagyon messzire tekintenünk, hogy a világegyetem egy távoli részét vizsgálva egyben a távoli múltat is láthassuk” – mondta Albert Stebbins, akit az Ilf Science tudományos hírportál idéz.