Sokkoló fotó jelent meg az egykori nagy hatalmú zuglói politikusról

Pár éve még Karácsonnyal eregetett papírhajókat, most Horváth Csaba mellett ült a vádlottak padján.

Forrás: Szentkirályi Alexandra2025. 10. 15. 21:43
A börtön ablakába… ha Budapest, akkor mutyi mutyi hátán. Most Horváth Csabát és Tóth Csabát érheti utol a sors Zuglóban – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője a közösségi oldalán. Úgy folytatta: a Gyurcsány-emberek a zuglói parkolási botrányban 2017 és 2019 között több száz millió forinttal játszották ki a szabályokat a Fővárosi Törvényszék szerint. Abban a Zuglóban, ahol ezidőtájt 

épp az a Karácsony Gergely volt Zugló polgármestere, aki azóta is a legzavarosabb korrupciós gyanúkba keveredik.

Szentkirályi közölt egy képet is, amin látható, hogy Tóth Csaba hirtelen nagyon megőszült, de Horváth Csaba frizurája is deresedik. A legutóbbi fotón, ami a volt országgyűlési képviselőről készült 2021-ben (borítóképünk), még teljesen máshogy nézett ki. Ezen a képen még Karácsony Gergellyel eregetett papírhajókat. 

A Rákos-patak revitalizációja után könnyen lehet, hogy Tóth Csabáéra (jobbra) is szükség lesz (Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala)

A frakcióvezető kiemelte: a liberális világ nem tud elszakadni a nokiás dobozoktól. A hálózat kiterjedtebb, mint valaha, de az átlátszó ügyeskedések hamarosan véget érhetnek. Az előkészítő ülésen az ügyészség a vádban foglaltak beismerése esetén Horváth Csabára és Tóth Csabára is hat év börtönt és ötvenmillió forintnyi pénzbüntetést kért. Ennyi idő elég lehet elgondolkozni azon, hogy mennyit is ér a budapestiek lehúzása – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Tóth és Horváth abban az ügyben ülnek a vádlottak padján, amiről már lapunk beszámolt: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága nyomozott Z. Zsolték ügyében különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Ez az az ügy, amelyben a rengeteg készpénz és a sok luxusautó között egy ritka Ferrarit és egy Lamborghini Urust foglaltak le. A Ferrari sportautó csomagtartójában 1,1 millió euró is lapult, egy sparos szatyorban. A sokáig letartóztatásban ülő, márciusban bűnügyi felügyeletbe helyezett Z. Zsoltról azt is megírtuk, hogy róla – a leginkább szocialista nagyhalakat érintő – zuglói korrupciós botrány koronatanúja, Fuzik Zsolt is említést tett egyik vallomásában

Fuzik a SYS IT Services Kft. egykori befolyásos munkatársa volt. Rá 2021 nyarán csapott le a NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanújával. A hatóságok szerint társaival számlagyárat működtettek és 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat. A hamis dokumentumok a SYS IT Services Kft.-nél és a hozzá kapcsolódó gazdasági társaságoknál jelentek meg. Így került képbe a zuglói parkolási ügy is, amelynél a SYS IT Services egyik leányvállalata nyerte el a parkolásüzemeltetési feladatokat. Fuzik később alkut kötött és az ügyészségi nyomozók előtt részletesen beszámolt arról, hogy ki, mikor, milyen összegű korrupciós pénzt kapott a SIS Parking Kft. profitjából.

A hazugságvizsgálaton is átment tanú vallomásának köszönhetően került a vádlottak padjára többek között Horváth Csaba volt szocialista zuglói polgármester, Tóth Csaba helyi MSZP-s erős ember, Baja Ferenc, a Horn-kormány egykori minisztere, továbbá Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselő, illetve egy jobboldali szereplő is.

Z. Zsolt évtizedek óta együttműködik az önkormányzati tenderek kapcsán a Molnár Zsolt köréhez tartozó fővárosi ellenzéki politikusokkal. Ezt a baráti kört a 2010-ben letartóztatott Hagyó Miklós egykori szocialista politikus hálózataként tartották számon, akiket Hagyó-árvákként emlegettek. Ide sorolható az MSZP pártszakadása óta a DK-ban politizáló, a tavaly júniusi választáson újpesti polgármesterré választott Trippon Norbert és a II. kerületi polgármester, Őrsi Gergely is. Ezek után nem meglepő, hogy a Z. Zsolt-féle céghálózat, amely fölött hivatalosan nem, ám informálisan diszponál, több ellenzéki kerülettel is összefonódott, ami számos, közpénzt érintő megrendelésben is tetten érhető.

Borítókép: Karácsony Gergely a Rákos-patak revitalizációját ünnepelte, az idilli háttérben Tóth Csaba még boldogan eregetett papírhajókat (Fotó: Facebook)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

