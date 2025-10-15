Sokkoló fotó jelent meg az egykori nagy hatalmú zuglói politikusról

A börtön ablakába… ha Budapest, akkor mutyi mutyi hátán. Most Horváth Csabát és Tóth Csabát érheti utol a sors Zuglóban – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője a közösségi oldalán. Úgy folytatta: a Gyurcsány-emberek a zuglói parkolási botrányban 2017 és 2019 között több száz millió forinttal játszották ki a szabályokat a Fővárosi Törvényszék szerint. Abban a Zuglóban, ahol ezidőtájt

épp az a Karácsony Gergely volt Zugló polgármestere, aki azóta is a legzavarosabb korrupciós gyanúkba keveredik.

Szentkirályi közölt egy képet is, amin látható, hogy Tóth Csaba hirtelen nagyon megőszült, de Horváth Csaba frizurája is deresedik. A legutóbbi fotón, ami a volt országgyűlési képviselőről készült 2021-ben (borítóképünk), még teljesen máshogy nézett ki. Ezen a képen még Karácsony Gergellyel eregetett papírhajókat.

A Rákos-patak revitalizációja után könnyen lehet, hogy Tóth Csabáéra (jobbra) is szükség lesz (Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala)

A frakcióvezető kiemelte: a liberális világ nem tud elszakadni a nokiás dobozoktól. A hálózat kiterjedtebb, mint valaha, de az átlátszó ügyeskedések hamarosan véget érhetnek. Az előkészítő ülésen az ügyészség a vádban foglaltak beismerése esetén Horváth Csabára és Tóth Csabára is hat év börtönt és ötvenmillió forintnyi pénzbüntetést kért. Ennyi idő elég lehet elgondolkozni azon, hogy mennyit is ér a budapestiek lehúzása – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Tóth és Horváth abban az ügyben ülnek a vádlottak padján, amiről már lapunk beszámolt: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága nyomozott Z. Zsolték ügyében különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. Ez az az ügy, amelyben a rengeteg készpénz és a sok luxusautó között egy ritka Ferrarit és egy Lamborghini Urust foglaltak le. A Ferrari sportautó csomagtartójában 1,1 millió euró is lapult, egy sparos szatyorban. A sokáig letartóztatásban ülő, márciusban bűnügyi felügyeletbe helyezett Z. Zsoltról azt is megírtuk, hogy róla – a leginkább szocialista nagyhalakat érintő – zuglói korrupciós botrány koronatanúja, Fuzik Zsolt is említést tett egyik vallomásában.