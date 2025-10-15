Még mindig pályázhatnak támogatásra a flottazöldítést tervező cégek, de érdemes sietni

A legfrissebb adatok szerint több mint 6800 jelentkezőnek ítéltek meg átlagosan 4,4 millió forint támogatást a vállalati e-autó programban. Több mint 4900 vállalkozás számára már ki is fizettek összesen 21,4 milliárd forintot. A nyertesek flottájuk zöldítésével nemcsak a levegőszennyezést és zajterhelést, hanem üzemeltetési-karbantartási költségeiket is csökkentik. A lehetőség december elsejéig még nyitva áll a járműcserét tervező cégek előtt – derül ki az Energiaügyi Minisztérium Facebook-bejegyzéséből.

Több mint 6800 jelentkezőnek ítéltek meg átlagosan 4,4 millió forint támogatást a vállalati e-autó programban

Fotó: Vémi Zoltán

Magyarországon szeptember végéig több mint 93 ezer kizárólag elektromos autót állítottak forgalomba. A klímabarát állomány 2020 elejéhez képest a tizenkétszeresére nőtt, 2023 ősze óta megduplázódott. Az állami támogatás a keresletet élénkítve hozzájárul ahhoz, hogy akár már idén elérjük a 100 ezer darabot.

Akár tízezerrel több elektromos autó kerülhet az utakra a vállalati e-autó programnak köszönhetően

Az éves csúcsdöntés már biztos, az első kilenc hónapban több gépjármű kapott zöld rendszámot, mint a tavalyi rekordév egészében. A 2025-ös gyarapodás az eddigi ütemet tartva meghaladhatja a harmincezer darabot. A vállalati e-autó-program a keretemelés jóvoltából akár tízezer egységgel gyarapíthatja a hazai környezetkímélő flottát.