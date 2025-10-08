Már több villanyautó állt forgalomba itthon idén, mint a tavalyi rekordévben összesen

Rendkívüli

2020 eleje óta a magyarországi villanyautó-állomány a tizenkétszeresére nőtt, 2023 őszéhez képest pedig megduplázódott.

2025. 10. 08. 12:04
elektromos autó Forrás: Energiaügyi Minisztérium
2025-ben januártól szeptemberig 22 628 elektromos autót láttak el világoszöld hatósági jelzéssel, többet, mint az eddig legjobban teljesítő 2024-ben egész évben – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) a Facebook-oldalán. Mostanáig összesen több mint 93 ezer elektromos autó kapott zöld rendszámot Magyarországon, a számuk két év alatt megduplázódott. 

Kilenc hónap után tehát már biztosra vehető a 2025-ös csúcsdöntés. 

Változatlan ütemű élénküléssel számolva az új éves rekord meghaladhatja akár a harmincezer egységet is.

Ha az idei negyedik negyedév a megelőző háromhoz hasonló mértékű gyarapodást hoz, a hazai villanyautó-flotta még idén eléri a százezres darabszámot.

Elősegítheti a további bővülést, hogy a vállalati e-autó program keretösszegét tízmilliárd forinttal emelték meg. A december elsejéig elérhető támogatásból még az eredeti, harmincmilliárd forintos keretösszeget sem kötötték le teljesen szerződésekben. A fenntarthatóbb működésre törekvő cégeknek tehát mindenképpen érdemes pályázniuk, különösen, mert a korszerű elektromos kocsik üzemeltetése, karbantartása olcsóbb, mint a hagyományos hajtásúaké – hívta fel a figyelmet a minisztérium.

 

