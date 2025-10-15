Nincs kegyelem: újabb kapitányt rúgtak ki egy kínos selejtezős vereség miatt

Meglepő eredményekből nincs hiány az európai vb-selejtezőkön. A szerb válogatott Belgrádban kapott ki 5-0-ra az angoloktól, és a szeptemberben kapott pofon után mintha azóta sem tudna felocsúdni. Albánia is otthon győzte le, igaz, csak 1-0-ra, de ezzel nagyon lecsökkentek szomszédaink kijutási esélyei, és emiatt Dragan Sztojkovics szövetségi kapitány vasárnap le is mondott a posztjáról. Ezzel mintha egy lavina indult volna el. A svéd válogatott egymás után szenvedi el a vereségeket, és ezek közül a leginkább fájó a két, Koszovó elleni kudarc volt. Négy forduló után nulla ponttal állnak az északiak, már semmi jóban nem reménykedhetnek, és bár a kapitány maga nem akart lemondani, végül elküldték Jon Dahl Tomassont. Ezek után nem kellett sokat várni a következő menesztésre sem: szerdán a helyi szövetség közölte, hogy elválnak az útjai a cseh válogatottat irányító Ivan Hasektől.

A cseh válogatott elhasalt, Ivan Hasek szövetségi kapitánynak mennie kellett Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto

A 2024 januárjában kinevezett tréner vezetése alatt felemás teljesítményt nyújtottak a szlávok. Kijuttatta őket az Eb-re, ott azonban már a csoportkört sem élték túl. Ezt viszont egy hullámhegy követte, amikor a Nemzetek Ligájában feljutottak az A divízióba.

A vb-selejtezőkön a horvátokkal szembeni 5-1-es vereség még belefért, a Feröer-szigetek elleni 2-1-es bukta viszont nem, az jelentette a mélypontot, és mint az most kiderült, ezzel lezárult egy fejezet a cseh válogatott történetében.

Még kijuthat a vb-re a cseh válogatott

A szövetség annak ellenére döntött így, hogy a csapatnak még van esélye kijutni a vb-re. Az első hely és az automatikus kvalifikáció a horvátoké lesz, viszont jelenleg a cseheket illeti meg a második hely, egy pont választja el őket a harmadik Feröer-szigetektől. Az utolsó fordulóban pedig nagyságrendekkel könnyebb dolguk lesz, mint a közvetlen riválisnak, hiszen a csehek a pont nélkül álló Gibraltárt fogadják, míg a feröerieknek Horvátországban lesz jelenésük.

Ivan Hasek utódját még nem nevezte ki a szövetség, de annyit már közölt, hogy megbízott kapitány veszi át a cseh válogatott irányítását, aki a selejtezősorozat végig marad a pozíciójában, majd minden bizonnyal külföldi szakembert neveznek ki.