Nincs kegyelem: újabb kapitányt rúgtak ki egy kínos selejtezős vereség miatt

Több európai válogatott számára sem úgy alakultak a vb-selejtezők, ahogy azt az adott ország szövetsége elképzelte. Egy-egy váratlan vereség miatt pedig gyakran súlyos árat fizetnek a szövetségi kapitányok. A szerb válogatott éléről önként távozott az edző, azóta svéd kollégáját is menesztették. Szerdán az eddig a cseh válogatottat irányító Ivan Hasek is erre a sorsra jutott.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 20:15
Már nem Ivan Hasek a cseh válogatott szövetségi kapitánya Fotó: MICHAL CIZEK Forrás: AFP
Meglepő eredményekből nincs hiány az európai vb-selejtezőkön. A szerb válogatott Belgrádban kapott ki 5-0-ra az angoloktól, és a szeptemberben kapott pofon után mintha azóta sem tudna felocsúdni. Albánia is otthon győzte le, igaz, csak 1-0-ra, de ezzel nagyon lecsökkentek szomszédaink kijutási esélyei, és emiatt Dragan Sztojkovics szövetségi kapitány vasárnap le is mondott a posztjáról. Ezzel mintha egy lavina indult volna el. A svéd válogatott egymás után szenvedi el a vereségeket, és ezek közül a leginkább fájó a két, Koszovó elleni kudarc volt. Négy forduló után nulla ponttal állnak az északiak, már semmi jóban nem reménykedhetnek, és bár a kapitány maga nem akart lemondani, végül elküldték Jon Dahl Tomassont. Ezek után nem kellett sokat várni a következő menesztésre sem: szerdán a helyi szövetség közölte, hogy elválnak az útjai a cseh válogatottat irányító Ivan Hasektől.

A cseh válogatott elhasalt, Ivan Hasek szövetségi kapitánynak mennie kellett
A cseh válogatott elhasalt, Ivan Hasek szövetségi kapitánynak mennie kellett Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto

A 2024 januárjában kinevezett tréner vezetése alatt felemás teljesítményt nyújtottak a szlávok. Kijuttatta őket az Eb-re, ott azonban már a csoportkört sem élték túl. Ezt viszont egy hullámhegy követte, amikor a Nemzetek Ligájában feljutottak az A divízióba. 

A vb-selejtezőkön a horvátokkal szembeni 5-1-es vereség még belefért, a Feröer-szigetek elleni 2-1-es bukta viszont nem, az jelentette a mélypontot, és mint az most kiderült, ezzel lezárult egy fejezet a cseh válogatott történetében.

Még kijuthat a vb-re a cseh válogatott

A szövetség annak ellenére döntött így, hogy a csapatnak még van esélye kijutni a vb-re. Az első hely és az automatikus kvalifikáció a horvátoké lesz, viszont jelenleg a cseheket illeti meg a második hely, egy pont választja el őket a harmadik Feröer-szigetektől. Az utolsó fordulóban pedig nagyságrendekkel könnyebb dolguk lesz, mint a közvetlen riválisnak, hiszen a csehek a pont nélkül álló Gibraltárt fogadják, míg a feröerieknek Horvátországban lesz jelenésük.

Ivan Hasek utódját még nem nevezte ki a szövetség, de annyit már közölt, hogy megbízott kapitány veszi át a cseh válogatott irányítását, aki a selejtezősorozat végig marad a pozíciójában, majd minden bizonnyal külföldi szakembert neveznek ki.

Világbajnoki selejtező, L csoport

  1. Horvátország 16 pont/6 mérkőzés
  2. Csehország 13/7
  3. Feröer-szigetek 12/7
  4. Montenegró 6/6
  5. Gibraltár 0/6

 

 

