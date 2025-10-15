nyugdíjNagy István agrárminiszterBrüsszelgazda

Brüsszel ellehetetlenítené a nyugdíjba vonult gazdálkodókat

Az Európai Bizottság újabb gazdaellenes javaslattal állt elő, ami a nyugdíjba vonult termelőket rövidítené meg – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 18:35
Nagy István agrárminiszter Fotó: Ladóczki Balázs
Embertelen, tisztességtelen, igazságtalan és megalázó Brüsszel újabb terve, ami a nyugdíjba vonult gazdálkodóktól megvonná a területalapú alaptámogatást – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán az Agrárminisztérium (AM) közleménye szerint.

A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság újabb gazdaellenes javaslattal állt elő, ami a nyugdíjba vonult termelőket rövidítené meg. Brüsszel szerint ugyanis nem helyes, hogy „egyes tagállamokban a kis mezőgazdasági termelők megtartják a földjüket, hogy valamennyi KAP támogatást kapjanak, mert nincs elegendő nyugdíjuk” – írták a közleményben.

Hangsúlyozták, az Európai Bizottság így akarja elősegíteni, hogy a fiatal gazdák földhöz jussanak. A miniszter szerint ez a szemlélet egyrészt tiszteletlen az egész életüket ledolgozó gazdálkodókkal szemben, másrészt felháborító, és Brüsszel szociális érzéketlenségéről tesz tanúbizonyságot, harmadrészt pedig generációs feszültséghez vezet. 

Nem lehet azokkal így bánni, akiknek a mindennapi kenyerünket köszönhetjük

– tette hozzá.

Kifejtette, Magyarország ezzel szemben megbecsüli az időseket, támogatja a generációváltást és a gazdaságátadást az agráriumban. Az előbbi ösztönzésére 22 milliárd forint keretösszeggel hirdettek pályázatot. Ennek részeként a gazdálkodók a mezőgazdasági üzem méretének vagy az árbevételének függvényében négy- és húszmillió forint közötti támogatásra pályázhatnak – olvasható a szaktárca közleményben.

A tárca tájékoztatása szerint Nagy István arról is beszélt, hogy Brüsszel tervét a tagállamoknak legkésőbb 2032-ig kell teljesíteniük. Résen kell azonban lenni, mert ezt az új szabályt a Közös Agrárpolitika 2028–2034 közötti időszakra vonatkozó javaslat tartalmazza, amelynek tárgyalásai már folyamatban vannak. Magyarország ezért már most a leghatározottabban tiltakozik, és mindent megtesz azért, hogy ennek az elképzelésnek a megvalósulását megakadályozza – jelezte.

A magyar gazdák számíthatnak a nemzeti kormányra. Nem hagyják magukra az idős gazdatársaikat. Brüsszelnek pedig üzenik: van más megoldás. Kövessék a magyar példát!

– húzta alá az agrártárca vezetője az Agrárminisztérium közleménye szerint.

