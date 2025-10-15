Matthias Corvinus Collegiumkutatásvállalkozás

Elmondták a magyar cégek, hogy érzik magukat

A hazai cégek már a mindennapi működésükön tapasztalják a keresletcsökkenés és a növekvő költségek hatását. A gazdaság megtorpanása a forint gyengülése, a beruházások visszaesése és a nemzetközi bizonytalanság együttes következménye. Kutatások szerint a cégek egy része így is derűlátó, és fejlesztésekkel próbál alkalmazkodni a helyzethez.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 18:25
A jelenlegi makrogazdasági helyzet óvatosan javuló, de továbbra is kockázatokat rejlő környezet a vállalkozások számára. Nem lehet figyelmen kívül hagyni az Európai Unió versenyképességének romlását, amely kihat a hazai cégekre is – hangzott el  a Mathias Corvinus Collegium (MCC) sajtóeseményén, amelyen bemutatták a felmérést, amelyben több mint kétezer magyar vállalkozás válaszait elemezve vizsgálták meg az ország gazdasági közérzetének valódi szerkezetét, a hazai cégek jelenlegi nehézségeit, lehetőségeit, kihívásaikat. A magyar gazdaság megtorpanása is szóba került.

gazdaság megtorpanása
A gazdaság megtorpanása  / Fotó: Pormezz

Ez miatt történhet a gazdaság megtorpanása

A Világgazdaság tudósítása szint az eseményen Zulik Ákos, az MCC vezető oktatója, a Jelentés és a CEE Connectivity Hub programvezetője arról beszélt, hogy a válaszadók szerint a magyar gazdaság alapjai erősek

a foglalkoztatás és a beruházások szintje, a megtakarítási ráta magas, a külkereskedelmi egyenleg pozitív, az ország tőkevonzó képessége jó, az állam költségvetése stabil. 

Az MCC Jelentés a magyar vállalkozásról című felméréséből azonban az is kiderült, hogy

  • a magyar gazdaság érzékeny, 
  • földrajzi pozíciója által kitett, 
  • a kamatok megugrottak, 
  • a forint sokat gyengült, 
  • a költségvetés kamatterhei megemelkedtek, 
  • a beruházási aktivitás visszaesett.

Költségnövekedést és bizonytalanságot hoztak a külső sokkok 

A hatások miatt a gazdasági növekedés megtorpant: a magyar gazdaság az elmúlt évben alig ért be a pozitív sávba, a német növekedéssel volt egy szinten – vélekedtek a vállalkozók, akik szerint a háború és az energiaválság 2022-ben megtörte a gazdaság Covid utáni lendületét, a külső sokkok költségnövekedést és bizonytalanságot hoztak. A növekedési környezetet erősen fékezi, hogy Magyarország legfontosabb kereskedelmi partnere, Németország 2024-ig recesszióban volt. Ez közvetlenül visszavetette a magyar ipari exportot és a beruházásokat. 

A magyar gazdaság lassulása elsősorban a külső keresleti gyengeségből, a magas energiaárakból és a beruházási fékezőhatásokból fakad a válaszadók szerint, akiknek a költségoldali nyomás jelenti a legnagyobb nehézséget: a legtöbben a bérnövekedés kigazdálkodását nevezték meg problémaként, míg a keresletcsökkenés a második leggyakrabban említett kihívás. 

Állandó ellenszélben, a többség bírja

Az MCC kutatása szerint 

a magyar vállalkozások ötödik éve élnek a bizonytalanság korában, folyamatosan változó nemzetközi környezet, gyorsan váltakozó piaci viszonyok és előrejelezhetetlen gazdasági folyamatok nehezítik a cégek tervezését. 

A 2024-es év különösen nehéz volt: a kereslet csökkenése és a költségek növekedése közé szorultak a cégek, amelyek vezetőinek többsége ennek ellenére optimista: a felmérés szerint százból harminchat vállalkozó derűlátó, huszonnégy borúlátó, negyven pedig nem vár jelentős változást.

A kutatás egyértelműen kimutatta, hogy a tartós piaci siker elválaszthatatlan az innovációtól és a kockázatvállalástól, a sikeres vállalatok fejlesztési tevékenysége ugyanis jóval aktívabb. Ők minden vizsgált területen – új termékek és szolgáltatások bevezetésében, technológiai fejlesztésekben, stratégiai partnerségek kialakításában vagy a munkavállalók képzésében – nagyobb arányban hajtottak végre beruházásokat.

Azok a cégek, amelyek tudatosan fejlesztik termékeik egyediségét és minőségét, jobban teljesítenek a többieknél. Jobb minőségben és költséghatékonyabban termelnek, valamint rugalmasabban alkalmazkodnak a piaci változásokhoz

 – hangzott el, hozzátéve, a fejlődés fókuszában egyre inkább a piacépítés, a termékfejlesztés és a minőségi fejlesztés áll. 

