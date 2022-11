Átléphetetlen vörös vonalak

A hírek szerint az Európai Bizottság szigorítani kívánja az Oroszország ellen bevezetett intézkedéseket. Az újabb csomagba bekerülhetnek a nukleáris technológiák is. Az Orbán-kormány több alkalommal felhívta a figyelmet arra, hogy Európa saját magát gyengíti az orosz energiaforrások blokkolásával. A kérdésben elindított egy nemzeti konzultációt is, amelyben kikéri az emberek véleményét az országot és a családokat alapvetően érintő lépésekről. A balliberális oldal ezt hevesen támadja, van olyan párt, amelyik azért gyűjti be az íveket, hogy azokból gyújtóst csináljon. Eközben pedig azzal vádolják kormányt, hogy maga is megszavazta a szankciókat. Ez utóbbi kapcsán azonban a lényeget igyekeznek elhallgatni.

Orbán Viktor miniszterelnök már kezdetben világossá tette, hogy nem tartja eredményesnek a szankciós politikát, de az Európai Unió egységes fellépését nem akadályozza meg hazánk.

Ugyanakkor olyan lépésekhez nem adjuk, ahogy nem is adtuk a támogatásunkat, amelyek szemben állnak a magyar érdekekkel. Így például nem járulunk hozzá az energiabiztonságot veszélyeztető intézkedésekhez.

Jól példázza ezt az olajembargó ügye. A háború kirobbanása után még egyetértés volt abban, hogy a szankciók nem terjednek majd ki az energiá­ra. Ennek ellenére Brüsszelben a nyár elején arról döntöttek, hogy megtiltják az Oroszországból érkező olaj és olajtermékek importját. Magyarország azonban mentességet harcolt ki, mert az orosz nyersolaj kiváltásához évekre és több száz milliárd forintos beruházásra lenne szükség.

– Az uniós csúcs nyertese Orbán Viktor magyar miniszterelnök volt, aki történetesen kedden töltötte be az 59. életévét, és most nagy ajándékkal térhet haza Budapestre. Sikeresen biztosította Magyarországnak a kivételt, miután majdnem egy hónapig feltartotta az Európai Unió hatodik ­szankciós csomagját – írta akkor a brüsszeli Politico.

Olyan megállapodás született, amely rögzítette, hogy azok az országok, amelyek az olajat csővezetéken keresztül kapják, továbbra is a jelenlegi formában folytathatják a gazdálkodásukat.

A legutóbbi, októberi európai uniós csúcstalálkozó is úgy ért véget, hogy a kormány ismét sikeresen kiállt az ország érdekei mellett.

– A gázársapka alól mentesítést kaptunk, így az nem veszélyezteti Magyarország biztonságos gázellátását; hosszú csata volt, de sikerült megvédenünk Magyarország érdekeit – jelentette be a miniszterelnök október 21-én a közösségi oldalán.