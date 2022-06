Történelmi győzelem

Sokan nevezték történelminek a kétnapos uniós csúcstalálkozót, ahol az Oroszország elleni olajembargó volt terítéken. Ha maradunk ennél a jelzőnél, akkor kijelenthető: Orbán Viktor történelmi sikert ért el Magyarországnak. Olyan megállapodás született, amely rögzíti: azok az országok, amelyek az olajat csővezetéken keresztül kapják, továbbra is a jelenlegi formában folytathatják a gazdálkodásukat. Azaz: nem kell mindenkinek elzárnia a csapot az Oroszországból érkező olaj előtt. A magyar kormány álláspontja következetes volt, az elmúlt hetekben hazánk volt az egyetlen uniós tagállam, amely egyértelműen az embargó ellen foglalt állást. Arról már kevesebben szeretnek beszélni, hogy ezzel Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Németország is jól járt, amit szintén tényként lehet majd rögzíteni a történelemkönyvek lapjain.

Orbán Viktor nemegyszer fogalmazott úgy, hogy a magyar gazdaság atomtámadással felérő csapást szenvedne el akkor, ha egyik napról a másikra le kellene mondanunk az orosz energiahordozókról. Leállnának a gyárak, tömeges elbocsátások kezdődnének, fenntarthatatlan lenne a mindennapi élet, míg az így is magas árak a csillagokig emelkednének. Ezt sikerült elkerülni. Ezzel a kormány megvédte a rezsicsökkentést és az üzemanyagok árát szabályozó intézkedését is. Magyarországot most sokan irigyelhetik, még a nálunk gazdagabb államokban is. Mert hiá­ba keresnek ott többet az emberek, az energiaárak már húsba vágók nekik is. Nem szórakozásból jártak át ide autójukkal a szomszédaink sem, hanem azért, hogy az unió legalacsonyabb üzemanyagával töltsék fel a tankot. Beszédes az is, hogy Budapesten a lakossági fogyasztók fizették áprilisban a második legkisebb összeget a villamos energiáért. Hatvan százalékkal kevesebbet, mint amennyi az uniós átlag.

Nehéz arra értelmes választ adni, hogy az Európai Bizottság miért erőlteti ennyire azt, hogy az olcsóbb orosz energiáról lemondjon az unió. Az olcsóbb orosz energia utat talál magának Ázsiába, Moszkva pedig az embargó miatt nem teszi le a fegyvert az ukrán vezetés lába elé. Amíg Magyarország sikert ért el, az unió valójában hatalmas bajt hozott saját magára. Érdemi elemzés nem született arról, hogy milyen következményei lesznek az embargónak, ahogy arról sem, hogy valójában hogyan és mennyiért lehet kiváltani az orosz energiahordozókat.

Senkit ne érjen meglepetésként, ha hamarosan arról kezdenek beszélni a brüsszeli bürokraták, hogy az orosz gáz behozataláról is le kellene mondania Európának. Ukrajna már ezt szorgalmazza. A megtámadott ország vezetése a fegyverektől és a szankcióktól reméli a békét. Burkoltan már azt is kilátásba helyezték, hogy akár a Barátság kőolajvezetékkel is „történhet valami”. Ez fenyegetés. Magyarország az uniós csúcson azonban olyan eredményt harcolt ki, amely erre az esetre is garanciákat biztosít hazánknak. Bízzunk benne, hogy erre soha nem lesz szükség.

Orbán Viktor fontos győzelmet aratott, de a háború még nem ért véget. Továbbra is szükség lesz arra, hogy a kormány kiálljon az ország érdekeiért. Nem sok idő telt el a választások óta, de kimondható: ha a baloldal jutott volna hatalomra, az ország már az összeomlás felé tartana.

