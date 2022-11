Sokan már a jövő évre veszik a tűzifát

Rendkívüli mértékű igény érkezett eddig az állami erdőgazdaságokhoz a tűzifaprogram keretében. Ez a mennyiség – ilyen rövid idő alatt – a többszöröse a korábbi években tapasztaltnak – tudta meg lapunk az Agrárminisztériumtól.

A tárca tájékoztatása szerint a program meghirdetése óta 2022. november 18-ig 290 ezer köbméter fa árát fizették be a vásárlók, az átvevőhelyekről pedig több mint 230 ezer köbméter fát már el is szállítottak a vevők. Az erdészeteknél jelenleg mintegy félmillió köbméter tűzifa befizetése és elszállítása van folyamatban.

Bár a program meghirdetését követő két-három hétben kiugróan sokan jelentkeztek – volt olyan nap, amikor az igényelt mennyiség az ötvenezer köbmétert is meghaladta –, az idő előrehaladtával a napi igénylések nagyságrendje folyamatosan csökkent. Jelenleg naponta hat-hét ezer köbméternyi megrendelés érkezik az erdőgazdaságokhoz. Kezdetben a naponta befizetett igények meghaladták a kiszolgált mennyiséget, mára ez a különbség azonban kiegyenlítődött – emelte ki a Magyar Nemzetnek küldött válaszaiban a tárca. A beérkezett megrendelések csaknem 93 százaléka keménylombos fafajra érkezett, a fennmaradó hét százalék teszi ki a lágylombos és fenyő fafajokat.

A tárcától megtudtuk, a lakosság folyamatosan fizeti be és szállítja el a faanyagot. Sok esetben csak az elérhető helyi szállítói kapacitások mennyisége korlátozza a beérkezett igények kiszolgálását.

A tapasztalatok azt mutatják – hívta fel a figyelmet a tárca –, hogy a legtöbb vevő nem az idei szezonra vásárolna tűzifát, hanem már a következő évekre. Ezért sokan nem vagy csak sokára szállítják el az igényelt és akár már ki is fizetett tűzifát.

A tárca éppen ezért azt kéri, hogy aki megkapta értesítését az átvehető tűzifáról, az mihamarabb vegye át, szállíttassa el, hogy zökkenőmentes legyen a többi vásárló kiszolgálása, elsősorban azoké, akik már ebben az évben fel szeretnék használni a tüzelőt.

Általános jelenség az is, hogy az igénylők jellemzően nem tartanak igényt a teljes maximált áru, tíz köbméteres mennyiségre. Átlagosan egy háztartás mintegy hét köbméter tűzifát vásárol. A tűzifaprogramban olyan vevői réteg is megjelent az állami erdőgazdaságoknál, amelynél eddig ugyan megvoltak a fatüzelés feltételei, de más energiahordozó felhasználásával oldották meg a háztartás fűtését. Az ő esetükben gyakran tapasztalható a fatüzeléssel kapcsolatos alapvető ismeretek hiánya, ezért az erdőgazdaságok minden vásárlónak részletes tájékoztatást nyújtanak. Tapasztalataik szerint erre szükség is van, mert aki korábban nem fűtött fával, az sokszor a megrendelt mennyiséggel sincs tisztában.

A programban a tűzifát erdei rakodókon, illetve átvételi pontokon veheti át a lakosság, a szállításról és a feldolgozásról maguknak kell gondoskodniuk. Természetesen – amennyiben a vásárló igényli – az erdőgazdaságok szükség szerint segítséget és tájékoztatást nyújtanak a faanyag kiszállítását és feldolgozását végző vállalkozások elérhetőségéről – mutatott rá a minisztérium. Több átvételi ponton más állami szervek, így például a büntetés-végrehajtási szervezetek is segítséget nyújtanak a többméteres faanyag feldarabolásában.

A tárcától megtudtuk azt is, hogy a megrendeléseknél lemorzsolódásra is van példa, de nem számottevő mennyiségben. A piaci viszonyokhoz képest kedvező maximált ár miatt a vásárlók kitartanak igényük mellett még akkor is, ha egy kicsit hosszabb várakozási időre számíthatnak.

Annak érdekében, hogy a rendkívüli méreteket öltő lakossági igényeket minél zökkenőmentesebben tudják kiszolgálni az erdőgazdaságok, a társaságok minden termelési és szállítási kapacitást a tűzifatermelésre csoportosítottak át, minden, külföldre irányuló tűzifa-értékesítést beszüntettek, és folyamatosan szállítják a faanyagot az erdőterületről a lakosság által időjárásbiztosan elérhető átadópontokra.

A magas lakosságszám vagy az arányaiban alacsony erdősültség miatt a főváros környékén, illetve a dél- és észak-alföldi régiókban, továbbá egyes nagyvárosok környékén továbbra is meghaladja az igény a rendelkezésre álló termelési lehetőségeket. Ennek megoldására eddig két ütemben összesen 57 ezer köbmétert szállítottak át az erdőben gazdagabb régiókból a főváros környékére és az alföldi térségekbe.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Somogyi Hírlap/Lang Róbert)