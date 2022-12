Új szelek fújnak az agráriumban

Tudatosság és fejlesztés – ez a két kulcsszó, ami segíthet túllendülni a nehézségeken és hátrányból előnyt kovácsolva hozzájárulhat a XXI. századi magyar mezőgazdaság megszületéséhez – mutatott rá a Vg.hu-nak adott interjúban Nagy István.

Az agrárminiszter a januárban induló új Közös agrárpolitikával (KAP) kapcsolatban elmondta: a beruházások megvalósításához szükséges erő és bátorság megvan a hazai gazdatársadalomban, a forrásokat pedig a kormány által biztosított rekordmértékű nemzeti társfinanszírozásnak köszönhetően több mint 5300 milliárd forintra emelkedett KAP-stratégia biztosítja.

A tárcavezető szerint a támogatások felhasználásával megduplázódhat az agrárexport értéke, a gazdák egy hektárról származó jövedelme pedig végre utolérheti az uniós átlagot. – Versenyképes és fenntartható mezőgazdaságot szeretnénk, amely biztosítéka sikeres generációváltásnak és az élelmiszer-önrendelkezésünk megmaradásának – hívta fel a figyelmet.

A közvetlen támogatások kapcsán elmondta: a hazai támogatási rendszert piramisszerűen építették fel a zöldnek tekinthető gazdálkodási gyakorlatok ösztönzése terén, vagyis a gazdálkodók mint egy svédasztalos vacsorán, maguk válogathatják ki, milyen programokban tudnak és akarnak részt venni.

Lesz egy alaptámogatás, amelyet bizonyos birtokméret alatt további összeggel egészítünk ki, ehhez jön hozzá a fiatal gazdáknak járó többlettámogatás és a kertészek, állattartók célzott támogatási programja. A termelők az agrár-ökológiai alapelemek közül választva tovább növelhetik ezt az összeget, így jóval magasabb hektáralapú támogatást tudnak összegyűjteni, mint amennyit az előző ciklus idején kaptak.

– Ha valamit megtanultunk az elmúlt időszak nehézségeiből, a Covidból, a háborúból és annak következményeiből, a rettenetes aszályból, az az, hogy semmit sem csinálhatunk megszokásból. De ha tudatos válaszokat adunk a kihívásokra, nyertesei lehetünk a folyamatoknak. Rutinból, hagyományból már nem lehet megélni, ugyanakkor ezernyi lehetőség van a gazdák előtt, amivel élni kell – emelte ki.

Nagy István a 2022-es évet értékelve jelezte: az ágazatnak emberemlékezet óta nem látott nehézségekkel kellett szembenéznie. Ilyen helyzetben talpon maradni és eredményt felmutatni nagy teljesítmény, ami elsősorban annak a hagyománynak és erőnek köszönhető, ami a gazdatársadalomban van, valamint a tűzben próbált szövetségnek, ami az elmúlt években a gazdák és a magyar kormány között kialakult.

Nagy István agrárminiszter szerint az erő és a bátorság is megvan a gazdatársadalomban a fejlesztések megvalósításához. Fotó: Mirkó István

A kabinet az orosz–ukrán háború, az elhibázott brüsszeli szankciók miatt kialakult energiaválság és az évszázados aszály pusztítása miatt bajba került gazdák mellett állt. Az ágazat túlélését, a gazdaságok megmaradását szolgálta a kamatstop bevezetése, a hitelmoratórium elrendelése, a kedvezményes hitelkonstrukciók bevezetése, ahogyan az október közepén elindított emelt összegű előlegfizetés is.

A szárazság óriási károkat okozott a mezőgazdaságban, kukoricából például 57 százalékkal termett kevesebb, mint egy átlagos évben. A felvásárlók ennek ellenére igyekeznek minél nagyobb haszonra szert tenni, a gazdák kárára. – Az állattartás takarmányszükséglete és a feldolgozóipari igények kielégítéséhez mintegy hárommillió tonna kukoricát kellene behozni az országba. Semmi sem indokolja tehát, hogy a magyar gazdáktól ne vásárolják fel a gabonát a kereskedők, hiszen az utolsó szem magyar kukoricára és búzára is szükség van – mutatott rá a miniszter.

Majd megjegyezte: a kereskedők mesterségesen visszafogják az adásvételt, hogy lenyomják a termelői árakat, hogy aztán busás haszonnal tudják továbbadni a terményt. – Le kell törni ezt a gabonakereskedelmi spekulációt, amely az extraprofit elérése érdekében nehéz helyzetbe hozza a gazdákat – szögezte le Nagy István.

Az agrárminiszter az élelmiszerpiacon tapasztalható, gyors ütemű áremelkedésről is elmondta a véleményét. Nagy István szerint a legalapvetőbb élelmiszerek esetében bevezetett ársapka beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A rezsicsökkentés mellett a családokat és a nyugdíjasokat ezzel is védi a kormány a szankciók okozta áremelkedésektől. – Az emberek élnek azzal a lehetőséggel, amit a kormány biztosít számukra. Az a félelem pedig, amit a szomszédban dúló háború kelt, óvatosságra és megfontoltságra inti őket. Ezzel nincs baj, csak a mértéket kell jól betartani – jegyezte meg. Majd hozzátette: a megnövekedett kereslet ellenére nem kell áruhiánytól tartani, a kereskedők pedig szigorú ellenőrzésekre számíthatnak.

– Nem lehet mesterséges körülmények között hiányt generálni. A vásárlónak joga van a termékhez hozzájutni, a kereskedőknek pedig ezt ki kell gazdálkodniuk, hiszen olyan profitot tudtak megkeresni az elmúlt időszakban, amely akciós termékként felfogva bőven pótolja az árstop miatt kieső bevételt – nyilatkozta Nagy István.

A tárcavezető beszélt a tűzifaprogramról is. A miniszter szerint a politikai támadások ellenére bebizonyosodott, hogy a kormány jó és felelős döntést hozott, amikor a tűzifaprogramot elindította. A tavalyinál tízszer nagyobb igény jelentkezett az erdészeteknél ebben az évben. Az állami erdőgazdaságok megfeszített erővel dolgoznak, hogy mindazt a túltartott erdőt, amelyet az alacsony energiaárak miatt az elmúlt évtizedben nem termeltek ki, a lakosság rendelkezésére bocsáthassák. Azokról is gondoskodtak, akik még a hatósági árat sem tudják megfizetni, így idén is elérhetővé tette a kormány az ingyenes rőzsegyűjtési lehetőséget. Emellett fut a szociális tűzifaprogram is, az igényelt mennyiség 70 százaléka már eljutott az önkormányzatokhoz, február 15-ig pedig a teljes mennyiség megérkezik a településekre.

