A kérdés, hogy melyik adat alapján ítélhetjük meg a szankciók eredményességét. Az üzletágvezető szerint válasz egyértelmű: a kereskedelmi forgalmat érdemes nézni. A büntetőintézkedések célja, hogy úgy csökkentsék Oroszország bevételeit, hogy nem növelik jelentős mértékben Európa terheit.

Mivel azonban az unió kitett az orosz energiahordozóknak, a kisebb leszállított mennyiség drasztikusan megemelte az árakat, így a büntetőintézkedések kontraproduktívnak bizonyultak, mert úgy okoztak jelentős terhet az EU-nak, hogy Oroszország képes volt növelni árbevételét.

– Ezt ráadásul nemcsak Verhofstadt, de az európaiak többsége is világosan látja. A Századvég új kutatásának eredményei alapján még a szankciópárti tagállamokban is többen gondolják úgy, hogy a szankciók elsősorban az uniónak ártanak, mint akik szerint Oroszországnak. Itt lenne az ideje, hogy végre a dollármédia is belássa a nyilvánvalót és a saját narratívájának alátámasztása helyett a valóságról számoljon be. Akármennyi sikerjelentést írhatnak a büntetőintézkedésekről, attól a tények nem fognak megváltozni: a kereskedelmi konfliktus mélyülése ellentétes Európa érdekeivel. Az adatok ezt bizonyítják – tette hozzá a szakértő.