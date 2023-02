Az idei év is sikeresnek ígérkezik a hazai lízingpiacon

Eredményes esztendőt zárt 2022-ben a hazai lízingpiac: a Magyar Lízingszövetség adatai szerint az új szerződések összege elérte a 859 milliárd forintot, ami dinamikus, 18 százalékos bővülés az előző évhez képest – jelentette a szövetség. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a képet árnyalja, hogy a megkötött szerződések száma 14 százalékkal csökkent a szervezet tagjainál, vagyis a finanszírozott összeg emelkedésében szerepet játszott az eszközök árának jelentős növekedése is.

A lízingpiac gyarapodását a lízingszövetség adatai szerint ezúttal is a vállalati – azon belül is a kis- és középvállalkozói – szektor fűtötte elsősorban, miközben a támogatott konstrukciók súlya is jelentős a finanszírozáson belül.

A CIB Lízing szakértői az idei évben is dinamikus növekedést várnak a hazai lízingpiacon, amiben ezúttal is jelentős szerep juthat a támogatott konstrukcióknak. „Így a most elindult Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram egyes termékeinek is –, amelyek érdemi kamatelőnyt biztosítanak a piaci kamatozású lízingkonstrukciókhoz képest” – tette hozzá Fekete Csaba vezérigazgató.

2022-ben a pénzügyi szolgáltató több mint egyharmadával (35 százalékkal) növelte új kihelyezéseit, amivel jóval túlszárnyalja a 18 százalékos piaci átlagot. Ezzel minden fontosabb eszközosztályban jelentősen bővült a részesedése, miközben előrelépett a piaci rangsorban is. Az utóbbi tíz év legerősebb kihelyezési teljesítményét ráadásul kizárólag organikus növekedéssel, kiugró egyedi ügyletek nélkül érte el – írta közleményében a társaság.

A CIB Lízing piaci részesedése minden jelentősebb területen érezhetően nőtt 2021-hez képest. Így például a teljes piacon mért részesedése az utolsó negyedévre 6,3 százalékra ugrott az egy évvel korábbi 4,7 százalékról. Látványos, bő másfél százalékpontos ugrást sikerült elérni az autófinanszírozásban is, ahol az új szerződések összegének már több mint 5 százalékát mondhatta magáénak a CIB Lízing.

„A CIB Lízing tavaly, az utóbbi hét év legmagasabb éves piaci részesedését érte el” – jelentette ki Fekete Csaba. Azt is hozzátette: a retail autófinanszírozásban az ügyleteknek már csak nagyjából az ötöde érkezik a márkakereskedői csatornán keresztül, tehát a szerződések hozzávetőleg 80 százalékát a munkatársak közvetlenül kötötték, közvetítők, ügynökök bevonása nélkül. „A flottapiacon közel a kétszeresére növeltük a kihelyezéseink volumenét, ami elsősorban a kedvező keresztértékesítési lehetőségeknek köszönhető. A truck szegmensben, a mezőgazdasági és egyéb gépeknél szintén jelentősen javítottunk a pozícióinkon” – fűzte hozzá a vezérigazgató.

