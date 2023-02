Vannak tyúkjai? Ettől a radikális uniós tervtől nem lesz elragadtatva

Alapjaiban rengetheti meg az Európai Unió baromfiágazatát az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) minap megjelent tanulmánya.

Az Európai Bizottságnak tett ajánlások az állatok jólétének növelése érdekében betiltanák többek közt a szárnyasok csonkítását és a ketreces tojótartást is.

Állatvédő lobbi és a zöldek

Az EFSA javaslata a farmokon elhelyezett állatok mennyiségére is kitér, a tanulmány szerint ugyanis csökkenteni kell a telepek sűrűségét, ezzel minél több szabad teret hagyva a szárnyasoknak, emellett biztosítani kell annak lehetőségét, hogy el tudjanak bújni egymás elől. A hivatal szakértői szerint a baromfik jólétének emelése érdekében fedett verandákat kellene létesíteniük az állattartóknak, ahol szabadon kapirgálhatnak és táplálkozhatnak.

A javaslatok a keltetőtelepeken is változást hoznának. Az EFSA szakértői úgynevezett sötét keltetők kialakítását tartanák kívánatosnak, ahol a kotlós tyúkok meleg, sötét és védett környezetben kelthetik ki a tojásokat. Mindez csökkentené a madarak félelemérzetét és elősegítené a pihenést.

A radikálisnak nevezhető módosítási szándék hátterében minden bizonnyal az elmúlt években egyre erősebb állatvédőlobbi állhat. A ketreces tojótyúktartás már évek óta szúrja a zöldek szemét, néhány évvel ezelőtt pedig aláírásgyűjtést is szerveztek annak érdekében, hogy Brüsszel tiltsa be a ketreces tartást.

Az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt a felszámolásra

A 2018-ban indult, „End the Cage Age” névre keresztelt polgári kezdeményezés elérte a célját, az Európai Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy öt éven belül törvényjavaslatot terjeszt elő a ketrechasználat fokozatos megszüntetésére és végleges betiltására.

A most napvilágot látott tanulmány azonban még ezen is túlmegy, hiszen olyan javaslatokat fogalmaz meg, amelyek nemcsak a tojástermelést, hanem a teljes európai uniós baromfiágazatot igencsak érzékenyen érintik. Arról nem is beszélve, hogy alig egy évtizede annak, hogy az Európai Bizottság lecseréltette a gazdálkodókkal az addig használt ketreceket, nem csekély anyagi terhet róva ezáltal az ágazat szereplőire. A most bejelentett javaslatok hatását ugyanakkor nemcsak a termelők, hanem a fogyasztók is hamar megéreznék a bőrükön. A ketreces tojástermelés felszámolásával pillanatok alatt az egekbe szökne a tojás ára, a broiler csirkékre vonatkozó korlátozások miatt pedig elérhetetlen magasságokba kerülne a csirkehús ára is.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Fejér megyei Hírlap/Nagy Norbert)